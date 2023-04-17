Пенсии за погибших военнослужащих: кому и в каком размере будут выплачиваться
Члены семьи украинских защитников имеют право на получение пенсии при гибели или смерти кормильца. В эту категорию также входят дети и лица с инвалидностью.
Об этом сообщает Military Media Center.
Кому и в каком размере будет выплачиваться пенсия
"Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" право на получение пенсии имеют родители и супруга/супруг, погибший при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.
Размеры пенсионных выплат за военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей:
- родителям, жене (мужу) 70% заработной платы погибшего кормильца;
- ребенку — в размере 70%, двум и более детям — по 50%.
Указанная категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:
- пенсию независимо от возраста;
- досрочную пенсию по возрасту;
- пенсию по возрасту на льготных условиях;
- пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.
"В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют родители и жена (супруг) кормильца. Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи", — отмечают Military Media Center.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2981-IX о защите пенсионных прав для граждан, проживающих на территории временно оккупированных территорий (ТОТ) или в зонах боевых действий. Закон определяет порядок назначения пенсии при условии, когда граждане не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии.