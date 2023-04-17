Пенсии за погибших военнослужащих: кому и в каком размере будут выплачиваться

Вооруженные силы Украины. Фото: Reuters

Члены семьи украинских защитников имеют право на получение пенсии при гибели или смерти кормильца. В эту категорию также входят дети и лица с инвалидностью.

Об этом сообщает Military Media Center.

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"Согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" право на получение пенсии имеют родители и супруга/супруг, погибший при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Размеры пенсионных выплат за военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей:

родителям, жене (мужу) 70% заработной платы погибшего кормильца;

ребенку — в размере 70%, двум и более детям — по 50%.

Указанная категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:

пенсию независимо от возраста;

досрочную пенсию по возрасту;

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

"В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют родители и жена (супруг) кормильца. Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи", — отмечают Military Media Center.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2981-IX о защите пенсионных прав для граждан, проживающих на территории временно оккупированных территорий (ТОТ) или в зонах боевых действий. Закон определяет порядок назначения пенсии при условии, когда граждане не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда для оформления пенсии.