Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: у ПФУ уточнили деякі деталі arrow

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: у ПФУ уточнили деякі деталі

24 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у ПФУ уточнили деталі для працюючих пенсіонерів
На перерахунок можуть впливати кілька факторів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, як має відбуватися перерахунок пенсій громадян, які працюють. На це можуть впливати кілька факторів.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Читайте також:

Як здійснюється перерахунок пенсій

Як зазначили у ПФУ, під час перерахунку пенсій керуються частиною четвертою статті 42 закону від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ним, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам здійснюють з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього) чи з урахуванням менше ніж 24 місяці стажу, але після призначення (попереднього перерахунку) минуло не менше двох років.

"Перерахунок пенсійних виплат здійснюється з урахуванням даних про страховий стаж із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного внеску", — пояснюють у ПФУ.

Коли можуть не зарахувати стаж та зарплату

У Пенсійному фонді навели приклад із працюючою пенсіонеркою, яка звернулася за перерахунком пенсії у лютому, однак їй врахували стаж та заробітну плату тільки у вересні 2022 року. Фахівці ПФУ зазначають, що таке може бути пов'язане із термінами звітності.

Так, квартальні звіти страхувальники мають подавати упродовж 40 календарних днів після завершення звітного кварталу, інформація про страховий стаж та заробітну плату працівників відображається у реєстрі застрахованих осіб за кілька місяців з моменту сплати ЄСВ.

А перерахунок пенсії ґрунтувався на страховому стажу та заробітку по вересень 2022 року включно, тому що дані про стаж та заробіток за четвертий квартал 2022 року на 1 лютого 2023 року не надійшли у Пенсійний фонд.

Індексація пенсій

Додамо також, що у Міністерстві соціальної політики України розповіли, на скільки підвищаться пенсії у громадян після проведення індексації ("осучаснення") у березні поточного року. Хоча індексація буде проведена на рівні 20%, розмір виплат підвищиться в середньому від 400 до 700 гривень. Доплати до пенсій різнитимуться залежно від категорій.

На здійснення такого підвищення бюджетних коштів має вистачити. Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, зокрема військових. Так, у Кабінеті міністрів шукають способи підвищити виплати навіть тим, у кого вони нижчі за мінімальні (менше 1920 гривень).

Нагадаємо, в Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

06:25 Хочеться більшого: тренер “Дніпра-1” про виліт з Ліги конференцій

06:15 Від епілепсії до дистонії: з якими хворобами нервової системи не мобілізують під час війни

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

01:07 "Шахтар" здивував у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи: як зіграли "гірники"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:53 Росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій, — Bloomberg

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

23:28 Били з мінометів та артилерії: окупанти впродовж дня обстріляли п'ять громад Сумщини

23:27 Домашня автоматизація: крок до гендерної рівності чи загроза приватності

23:11 Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію до роковин російського вторгнення

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Новина з відео

23:52 У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора

Новина з відео

22:17 Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"

Новина з відео

21:18 Кібератака росіян: хакери зламали телеканал "Інтер" і запустили гімн СРСР

Новина з відео

21:15 Спротив луганських прикордонників, трилер про ведмедя та іспанський гумор: кінопрем'єри тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:51 Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Новина з відео

20:18 Вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

Новина з відео

18:08 На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії

Новина з відео

16:41 23 тижні очікування: Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських із Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Актуальне по темі

None 24 Лютий 04:17

Хочеться більшого: тренер “Дніпра-1” про виліт з Ліги конференцій

None 24 Лютий 00:05

Від епілепсії до дистонії: з якими хворобами нервової системи не мобілізують під час війни

None 24 Лютий 01:06

"Шахтар" здивував у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи: як зіграли "гірники"

None 23 Лютий 23:53

Росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій, — Bloomberg

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB