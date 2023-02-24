Пенсії в Україні — у ПФУ уточнили деталі для працюючих пенсіонерів

На перерахунок можуть впливати кілька факторів

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів, як має відбуватися перерахунок пенсій громадян, які працюють. На це можуть впливати кілька факторів.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Як здійснюється перерахунок пенсій

Як зазначили у ПФУ, під час перерахунку пенсій керуються частиною четвертою статті 42 закону від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ним, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам здійснюють з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього) чи з урахуванням менше ніж 24 місяці стажу, але після призначення (попереднього перерахунку) минуло не менше двох років.

"Перерахунок пенсійних виплат здійснюється з урахуванням даних про страховий стаж із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного внеску", — пояснюють у ПФУ.

Коли можуть не зарахувати стаж та зарплату

У Пенсійному фонді навели приклад із працюючою пенсіонеркою, яка звернулася за перерахунком пенсії у лютому, однак їй врахували стаж та заробітну плату тільки у вересні 2022 року. Фахівці ПФУ зазначають, що таке може бути пов'язане із термінами звітності.

Так, квартальні звіти страхувальники мають подавати упродовж 40 календарних днів після завершення звітного кварталу, інформація про страховий стаж та заробітну плату працівників відображається у реєстрі застрахованих осіб за кілька місяців з моменту сплати ЄСВ.

А перерахунок пенсії ґрунтувався на страховому стажу та заробітку по вересень 2022 року включно, тому що дані про стаж та заробіток за четвертий квартал 2022 року на 1 лютого 2023 року не надійшли у Пенсійний фонд.

Індексація пенсій

Додамо також, що у Міністерстві соціальної політики України розповіли, на скільки підвищаться пенсії у громадян після проведення індексації ("осучаснення") у березні поточного року. Хоча індексація буде проведена на рівні 20%, розмір виплат підвищиться в середньому від 400 до 700 гривень. Доплати до пенсій різнитимуться залежно від категорій.

На здійснення такого підвищення бюджетних коштів має вистачити. Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, зокрема військових. Так, у Кабінеті міністрів шукають способи підвищити виплати навіть тим, у кого вони нижчі за мінімальні (менше 1920 гривень).

Нагадаємо, в Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.