Пенсии в Украине — в ПФУ уточнили детали для работающих пенсионеров

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: в ПФУ уточнили некоторые детали
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, как должен происходить перерасчет пенсий работающих граждан. На это могут влиять несколько факторов.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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Как осуществляется перерасчет пенсий
Как отметили в ПФУ, при перерасчете пенсий руководствуются частью четвертой статьи 42 закона от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, перерасчет пенсий работающим пенсионерам осуществляют с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего) или с учетом менее 24 месяцев стажа, но после назначения (предварительного перерасчета) прошло не менее двух лет.
"Пересчет пенсионных выплат осуществляется с учетом данных о страховом стаже из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на основании представленных страхователями отчетов об уплате единого взноса", — объясняют в ПФУ.
Когда могут не засчитать стаж и зарплату
В Пенсионном фонде привели пример с работающей пенсионеркой, которая обратилась за перерасчетом пенсии в феврале, однако ей учли стаж и заработную плату только в сентябре 2022 года. Специалисты ПФУ отмечают, что это может быть связано со сроками отчетности.
Так, квартальные отчеты страхователи должны подавать в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала, информация о страховом стаже и заработной плате работников отражается в реестре застрахованных лиц через несколько месяцев с момента уплаты ЕСВ.
А перерасчет пенсии основывался на страховом стаже и заработке по сентябрь 2022 включительно, потому что данные о стаже и заработке за четвертый квартал 2022 на 1 февраля 2023 не поступили в Пенсионный фонд.
Индексация пенсий
Добавим, что в Министерстве социальной политики Украины рассказали, на сколько повысятся пенсии у граждан после проведения индексации ("осовременивания") в марте текущего года. Хотя индексация будет произведена на уровне 20%, размер выплат повысится в среднем от 400 до 700 гривен. Доплаты к пенсиям будут различаться в зависимости от категорий.
На осуществление такого повышения бюджетных средств должно хватить. Индексация коснется всех пенсионеров, в том числе военных. Так, в Кабинете министров ищут способы повысить выплаты даже тем, у кого они ниже минимальных (менее 1920 гривен).
Напомним, в Украине граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".
В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.