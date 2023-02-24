Пенсии в Украине — в ПФУ уточнили детали для работающих пенсионеров

На пересчет могут влиять несколько факторов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, как должен происходить перерасчет пенсий работающих граждан. На это могут влиять несколько факторов.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как осуществляется перерасчет пенсий

Как отметили в ПФУ, при перерасчете пенсий руководствуются частью четвертой статьи 42 закона от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, перерасчет пенсий работающим пенсионерам осуществляют с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего) или с учетом менее 24 месяцев стажа, но после назначения (предварительного перерасчета) прошло не менее двух лет.

"Пересчет пенсионных выплат осуществляется с учетом данных о страховом стаже из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования на основании представленных страхователями отчетов об уплате единого взноса", — объясняют в ПФУ.

Когда могут не засчитать стаж и зарплату

В Пенсионном фонде привели пример с работающей пенсионеркой, которая обратилась за перерасчетом пенсии в феврале, однако ей учли стаж и заработную плату только в сентябре 2022 года. Специалисты ПФУ отмечают, что это может быть связано со сроками отчетности.

Так, квартальные отчеты страхователи должны подавать в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала, информация о страховом стаже и заработной плате работников отражается в реестре застрахованных лиц через несколько месяцев с момента уплаты ЕСВ.

А перерасчет пенсии основывался на страховом стаже и заработке по сентябрь 2022 включительно, потому что данные о стаже и заработке за четвертый квартал 2022 на 1 февраля 2023 не поступили в Пенсионный фонд.

Индексация пенсий

Добавим, что в Министерстве социальной политики Украины рассказали, на сколько повысятся пенсии у граждан после проведения индексации ("осовременивания") в марте текущего года. Хотя индексация будет произведена на уровне 20%, размер выплат повысится в среднем от 400 до 700 гривен. Доплаты к пенсиям будут различаться в зависимости от категорий.

На осуществление такого повышения бюджетных средств должно хватить. Индексация коснется всех пенсионеров, в том числе военных. Так, в Кабинете министров ищут способы повысить выплаты даже тем, у кого они ниже минимальных (менее 1920 гривен).

Напомним, в Украине граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.