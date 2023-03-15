Допомога переселенцям — куди телефонувати і до кого звертатися, якщо затримують виплати

Переселенцям затримують виплати: куди телефонувати і до кого звертатися
В Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.
Про те, що робити, якщо не прийшли виплати, розповіли детально у Міністерстві соціальної політики України.
-
Філатов розповів про долю знищеного ракетою будинку у Дніпрі та виплати компенсацій
-
Україна має закрити в'їзд на свою територію росіянам з паспортами третіх країн, — Ткаченко
-
В Чорному морі 13 кораблів: скільки калібрів несуть загрозу
-
"Вивчення української мови для мене питання особисте": Вадим Столар про освітній проєкт
-
Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen: кого саме та за що
-
Компанія шпигуна з ОАЕ купила китайську компанію, куди входить TikTok, за $220 млрд, — Bloomberg
-
Держслужбовцям та чиновникам рф заборонили виїзд за кордон, — розвідка Британії
-
Ракицький із "Шахтаря" розповість, чому виступав за російський "Зеніт"
-
Кого із медиків, які працюють в окупації, не вважатимуть колаборантами: коментар Ляшка і Федорова
-
У Маріуполі окупанти провокують серйозну екологічну катастрофу: Азовське море в небезпеці
Причини невиплати коштів ВПО
У Мінсоцполітики зазначають, що в цілому затримки виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можуть бути через технічні проблеми. Тому всі громадяни, які мають право на такі виплати, отримають їх 100%.
"Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше", — зауважують у відомстві.
Коли мають надходити виплати ВПО
У Мінсоцполітики розповіли, що перерахування коштів державної допомоги ВПО здійснюється через державну фінустанову "Ощадбанк" щомісяця:
- до 3 числа місяця;
- до 13 числа місяця;
- до 23 числа місяця.
При цьому раз на місяць проводять виплату на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати держдопомоги.
Який розмір допомоги у 2023-му
У 2023 році для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна матеріальна допомога від держави. Суми виплати такі:
- 2 тис. грн для осіб від 18 років;
- 3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.
Куди звертатися, якщо на картку не приходять виплати ВПО
Оскільки виплати можуть затримуватися з технічних причин, то головне — не панікувати. Їх згодом нарахують.
Якщо гроші довго не надходять на банківську картку, то можна зателефонувати:
- у Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);
- в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);
- в управління соціального захисту населення.
Також можна надіслати повідомлення у месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції та сповістити про затримки виплат.
Нагадаємо, в Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.
В країні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за один місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.