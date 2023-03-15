Допомога переселенцям — куди телефонувати і до кого звертатися, якщо затримують виплати

Однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми

В Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

Про те, що робити, якщо не прийшли виплати, розповіли детально у Міністерстві соціальної політики України.

Причини невиплати коштів ВПО

У Мінсоцполітики зазначають, що в цілому затримки виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можуть бути через технічні проблеми. Тому всі громадяни, які мають право на такі виплати, отримають їх 100%.

"Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше", — зауважують у відомстві.

Коли мають надходити виплати ВПО

У Мінсоцполітики розповіли, що перерахування коштів державної допомоги ВПО здійснюється через державну фінустанову "Ощадбанк" щомісяця:

до 3 числа місяця;

до 13 числа місяця;

до 23 числа місяця.

При цьому раз на місяць проводять виплату на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати держдопомоги.

Який розмір допомоги у 2023-му

У 2023 році для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна матеріальна допомога від держави. Суми виплати такі:

2 тис. грн для осіб від 18 років;

3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Куди звертатися, якщо на картку не приходять виплати ВПО

Оскільки виплати можуть затримуватися з технічних причин, то головне — не панікувати. Їх згодом нарахують.

Якщо гроші довго не надходять на банківську картку, то можна зателефонувати:

у Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);

в управління соціального захисту населення.

Також можна надіслати повідомлення у месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції та сповістити про затримки виплат.

Нагадаємо, в Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

В країні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за один місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.