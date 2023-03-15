Помощь переселенцам – куда звонить и к кому обращаться, если задерживают выплаты

Одной из причин задержек могут быть технические проблемы

В Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.

О том, что делать, если не пришли выплаты, подробно рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Причины невыплаты средств ВПЛ

В Минсоцполитики отмечают, что в целом задержки выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) могут быть из-за технических проблем. Поэтому все граждане, имеющие право на такие выплаты, получат их 100%.

"Если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее", — отмечают в ведомстве.

Когда должны поступать выплаты ВПЛ

В Минсоцполитики рассказали, что перечисление средств государственной помощи ВПЛ осуществляется через государственное финучреждение "Ощадбанк" ежемесячно:

до 3 числа месяца;

до 13 числа месяца;

до 23 числа месяца.

При этом раз в месяц производится выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты госпомощи.

Какой размер помощи в 2023-м

В 2023 году для поддержки внутренне перемещенных лиц на территории Украины предусмотрена ежемесячная материальная помощь от государства. Суммы выплаты следующие:

2 тыс. грн. для лиц от 18 лет;

3 тыс. грн. для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Куда обращаться, если на карту не приходят выплаты ВПЛ

Поскольку выплаты могут задерживаться по техническим причинам, то главное не паниковать. Их впоследствии начислят.

Если деньги долго не поступают на банковскую карту, то можно позвонить по телефону:

в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);

в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);

в управление социальной защиты населения.

Также можно отправить сообщение в мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции и сообщить о задержках выплат.

Напомним, в Украине требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

В стране продолжается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за один месяц на 32 тысяч уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.