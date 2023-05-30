Чи отримає Україна кошти МВФ після першого перегляду програми EFF

Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: flickr.com/World Bank

З 23 травня в австрійському Відні триває робота місії Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми розширеного фінансування України (EFF) на $15,6 млн. Чотирирічна програма була затверджена наприкінці березня 2023 року і має стати частиною великого пакета допомоги від країн "Групи семи" (G7) на суму $115 млрд.

Наразі робота представників МВФ зосереджена на перевірці виконання політичних зобов'язань української влади. Головно йдеться про сферу податково-бюджетної політики, державного управління, а також політики обмінного валютного курсу, повідомила директорка департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

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У МВФ наголошують, що в рамках програми розширеного фінансування українська влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та озвучила чіткі графіки втілення відповідних законодавчих змін. Зокрема, серед таких — обіцянка відновити обов’язок для державних посадовців декларувати активи та доходи. Це необхідно зробити до кінця липня 2023 року.

Які обіцянки давала Україна

Мобілізація доходів

Згідно Меморандуму про економічну та фінансову політику, підготовленого Міністерством фінансів України в рамках розробки діючої нині програми розширеного фінансування EFF, Україна пообіцяла з 1 липня 2023 року відновити довоєнну систему оподаткування для платників податків, які перейшли з загального режиму оподаткування (наприклад, сплати ПДФО, податку на прибуток підприємств, ПДВ) на єдиний податок.

Прийняття відповідного закону відновить у довоєнному вигляді групи платників податку, які мають право на сплату єдиного податку, і усуне лазівки у застосуванні 2-відсоткової ставки єдиного податку.

Також з 1 липня Україна зобов’язалась скасувати мораторій на податкові перевірки. Це має допомогти покращити податковий комплаєнс (дотримання вимог податкового законодавства).

Фінансування державного бюджету, млрд грн

Джерело: Держказначейство, Мінфін, НБУ

З 1 липня влада запланувала відновити відповідальність за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у точках роздрібної торгівлі.

"Ми скасовуємо або поступово припинимо більшість податкових відстрочок, запроваджених під час воєнного стану. Ми скасували відстрочки на сплату митних зборів з 1 березня 2023 року та скасуємо решту відстрочок на сплату імпортного мита з 1 червня 2023 року", - йдеться в тексті Меморандуму, підготовленого Мінфіном.

Урядовці пообіцяли МВФ не продовжувати термін дії положень Податкового кодексу, запроваджених під час воєнного стану, які послаблювали адміністрування податків і зборів.

Також Мінфін зобов’язався утримуватися від запровадження податкових амністій у період дії Програми EFF, або від запровадження будь-яких податкових заходів, які поставили б під загрозу податкову базу.

Бюджетно-податкова прозорість

Уряд планує відновити регулярну звітність державних підприємств, які не знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Також Кабмін поверне обмеження щодо надання державних гарантій за кредитами.

Крім того, Міністерство фінансів має намір досягнути максимуму прозорості операцій за спеціальними рахунками, відкритими в НБУ для збору коштів від осіб, що бажають підтримати Україну під час війни. Для цього буде має бути ухвалено відповідне законодавство вже до кінця травня.

Грошово-валютна політика

Як тільки дозволить ситуація, Національний банк України має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування (тобто, регулювання рівня інфляції, а не курса гривні). Відповідну стратегію українська влада зобов’язалась підготувати вже до кінця червня, консультуючись із експертами МВФ.

Основні джерела валютних надходжень, млрд дол.

Джерело: НБУ

Для пом'якшення ризиків щодо стабільності цін Національний банк та Міністерство фінансів у 2023 році зобов’язуються уникати "друку грошей".

Протидія корупції та верховенство права

В рамках меморандуму про співробітництво з МВФ Україна обіцяє, що антикорупційні інституції – Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд та Національне агентство з питань запобігання корупції – "продовжать наполегливо працювати, незважаючи на війну".

В рамках системної боротьби з корупцією українська влада зобов’язалась, зокрема, до кінця липня 2023 року прийняти закон, який відновить зобов'язання державних службовців, безпосередньо не залучених до мобілізаційних та військових зусиль, подавати та розкривати декларації про свої активи під час воєнного стану. Також має бути відновлено функцію НАЗК щодо перевірки декларацій про активи.

Українська влада обіцяє МВФ, що НАБУ та САП буде надано повний, прямий та конфіденційний доступ до поданих декларацій про активи для сприяння зусиллям з розслідування та переслідування корупції, хабарництва та незаконного збагачення. Після скасування воєнного стану систему декларування активів буде повністю відновлено, включно з вимогами щодо розкриття інформації для всіх державних службовців, яких це стосується, перевірки декларацій на основі оцінки ризиків та доступу громадськості до декларацій.

Чи вдається Україні виконувати обіцянки

Опитані Новини.LIVE експерти загалом позитивно оцінюють динаміку виконання Україною своїх зобов’язань в рамках діючої програми співробітництва з МВФ.

"В цілому Україна поступово виконує взяті на себе в рамках програми МВФ зобов'язання. Президент підписав зміни до бюджету на 2023 рік, які збільшили видатки на пів трильйона гривень. Посилили контроль за витрачанням коштів зі спецрахунків НБУ. Йде робота над виконанням структурних маяків, які мають пізніші дедлайни та будуть розглядатися під час наступних переглядів програми МВФ", - констатує економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк.

Водночас великим викликом для державного бюджета стало популістичне повернення виплат усім військовослужбовцям. Це рішення у його поточному вигляді є фіскально непідйомним, вважає експерт.

Що стосується антикорупційних зобов’язань України - НАЗК підтримує відновлення обов’язкового декларування. Крім того, віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина анонсувала ухвалення відповідного законопроєкту в червні. Загалом динаміка є позитивною і публічно всі стейкхолдери заявляють про свою підтримку відновлення декларування.

"Але маємо розуміти, що до кінця воєнного стану декларації не будуть доступними широкому загалу, а лише – НАЗК. Це зменшує ефективність їх антикорупційного впливу. Втім, такі обмеження є зрозумілими під час війни", - пояснює співрозмовник Новини.LIVE.

За його прогнозом, в результаті першого перегляду поточної програми співробітництва з МВФ Україна вже в середині червня має отримати додаткові $900 млн траншу фінансування від Фонду. Це буде другою з трьох виплат цього року. Третя виплата очікується в жовтні за результатами другого перегляду.

Міжнародна фінансова допомога, млрд дол.

Джерело: НБУ, Мінфін

За словами голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, для першого перегляду програма співробітництва з МВФ передбачала цілі, виконання яких було практично гарантоване ще в момент підписання меморандуму. Тож, на думку експерта, перший перегляд програми пройде досить безболісно, а наступний транш кредиту буде надано за графіком.

Це загалом узгоджується з досвідом реалізації програм МВФ у минулому — помітні труднощі з виконанням умов рідко виникають в перші місяці після започаткування програм.

"Наразі складно оцінити, чи найближчим часом зʼявляться якісь камені спотикання. Адже поки не зрозуміло, наскільки гнучкими є підходи команди МВФ, що працює з Україною. І чи готова вона буде погоджувати будь-які відтермінування чи зміну умов програми. Припускаю, що в умовах війни така потреба виникатиме досить часто", - каже співрозмовник Новини.LIVE.

На його думку, поступки з боку МВФ в частині виконання Україною економічних цілей набагато більш імовірні, ніж в частині виконання цілей у сфері посилення державних інституцій.

