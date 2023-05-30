Получит ли Украина деньги МВФ после первого пересмотра программы EFF

Офис Международного валютного фонда. Фото: flickr.com/World Bank

С 23 мая в австрийской Вене продолжается работа миссии Международного валютного фонда по первому пересмотру программы расширенного финансирования Украины (EFF) на $15,6 млн. Четырехлетняя программа была утверждена в конце марта 2023 года и должна стать частью крупного пакета помощи от стран "Группы семи" (G7) на сумму $115 млрд.

Работа представителей МВФ сосредоточена на проверке выполнения политических обязательств украинской власти. Преимущественно речь идет о сфере налогово-бюджетной политики, государственного управления, а также политике обменного валютного курса, сообщила директор департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.

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В МВФ отмечают, что в рамках программы расширенного финансирования украинские власти взяли на себя очень серьезные обязательства и озвучили четкие графики реализации соответствующих законодательных изменений. В частности, среди таких - обещание возобновить обязанность для государственных чиновников декларировать активы и доходы. Это нужно сделать до конца июля 2023 года.

Какие обещания давала Украина

Мобилизация доходов

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике, подготовленному Министерством финансов Украины в рамках разработки действующей ныне программы расширенного финансирования EFF, Украина пообещала с 1 июля 2023 года возобновить довоенную систему налогообложения для налогоплательщиков, перешедших с общего режима налогообложения (например, уплаты НДФЛ, налога на прибыль предприятий, НДС) на единый налог.

Принятие соответствующего закона возобновит в довоенном виде группы налогоплательщиков, имеющих право на уплату единого налога, и устранит лазейки в применении 2-процентной ставки единого налога.

Также с 1 июля Украина обязалась упразднить мораторий на налоговые проверки. Это должно помочь улучшить налоговый комплайенс (соблюдение требований налогового законодательства).

Финансирование государственного бюджета, млрд грн

Источник: Госказначейство, Минфин, НБУ

С 1 июля власти запланировали возобновить ответственность за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО) в точках розничной торговли.

"Мы отменяем или постепенно прекратим большинство налоговых отсрочек, введенных во время военного положения. Мы отменили отсрочки на уплату таможенных пошлин с 1 марта 2023 года и отменим оставшиеся отсрочки на уплату импортных пошлин с 1 июня 2023 года", - говорится в тексте Меморандума, подготовленного Минфином.

Чиновники пообещали МВФ не продлевать срок действия положений Налогового кодекса, введенных во время военного положения, которые ослабляли администрирование налогов и сборов.

Также Минфин обязался воздерживаться от введения налоговых амнистий в период действия Программы EFF или от введения каких-либо налоговых мер, которые бы поставили под угрозу налоговую базу.

Бюджетно-налоговая прозрачность

Правительство планирует восстановить регулярную отчетность государственных предприятий, не находящихся на временно оккупированных территориях.

Также Кабмин вернет ограничения на предоставление государственных гарантий по кредитам.

Кроме того, Министерство финансов намерено достичь максимума прозрачности операций по специальным счетам, открытым в НБУ для сбора средств от лиц, желающих поддержать Украину во время войны. Для этого должно быть принято соответствующее законодательство уже до конца мая.

Денежно-валютная политика

Как только позволит ситуация, Национальный банк Украины намерен постепенно перейти к более гибкому валютному курсу, смягчить валютный контроль и вернуться в режим инфляционного таргетирования (т.е. регулирования уровня инфляции, а не курса гривни). Соответствующую стратегию украинские власти обязались подготовить уже до конца июня, консультируясь с экспертами МВФ.

Основные источники валютных поступлений, млрд долл.

Источник: НБУ

Для смягчения рисков стабильности цен Национальный банк и Министерство финансов в 2023 году обязуются избегать "печати денег".

Противодействие коррупции и верховенство права

В рамках Меморандума о сотрудничестве с МВФ Украина обещает, что антикоррупционные институты – Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд и Национальное агентство по предотвращению коррупции – "продолжат упорно работать, несмотря на войну".

В рамках системной борьбы с коррупцией украинские власти обязались, в частности, до конца июля 2023 года принять закон, который возобновит обязательства государственных служащих, непосредственно не привлеченных к мобилизационным и военным действиям, подавать и раскрывать декларации о своих активах во время военного положения. Также должна быть восстановлена функция НАПК по проверке деклараций об активах.

Украинские власти обещали Международному валютному фонду, что НАБУ и САП будет предоставлен полный, прямой и конфиденциальный доступ к представленным декларациям об активах для содействия усилиям по расследованию и преследованию коррупции, взяточничества и незаконного обогащения. После отмены военного положения система декларирования активов будет полностью восстановлена, включая требования раскрытия информации для всех государственных служащих, которых это касается, проверки деклараций на основе оценки рисков и доступа общественности к декларациям.

Удается ли Украине выполнять обещания

Опрошенные Новини.LIVE эксперты в целом положительно оценивают динамику выполнения Украиной своих обязательств в рамках действующей программы сотрудничества с МВФ.

"В целом Украина постепенно выполняет взятые на себя в рамках программы МВФ обязательства. Президент подписал изменения в бюджет на 2023 год, которые увеличили расходы на пол триллиона гривен. Усилили контроль за расходованием средств со спецсчетов НБУ. Идет работа над выполнением структурных маяков, которые имеют более поздние дедлайны и будут рассматриваться во время последующих пересмотров программы МВФ", - констатирует экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.

В то же время, большим вызовом для государственного бюджета стал популистический возврат выплат всем военнослужащим. Это решение в его текущем виде является фискально неподъемным, считает эксперт.

Что касается антикоррупционных обязательств Украины – НАПК поддерживает возобновление обязательного декларирования. Кроме того, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина анонсировала принятие соответствующего законопроекта в июне. В целом динамика положительна и публично все стейкхолдеры заявляют о своей поддержке возобновления декларирования.

"Но нужно понимать, что до конца действия военного положения декларации не будут доступны широкой публике, а только – НАПК. Это уменьшает эффективность их антикоррупционного влияния. Впрочем, такие ограничения понятны во время войны", - объясняет собеседник Новини.LIVE.

По его прогнозу, в результате первого пересмотра текущей программы сотрудничества с МВФ Украина уже в середине июня должна получить дополнительные $900 млн транша финансирования от Фонда. Это будет вторая из трех выплат в этом году. Третья выплата ожидается в октябре по результатам второго пересмотра.

Международная финансовая помощь, млрд долл.

Источник: НБУ, Минфин

По словам главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, для первого пересмотра программа сотрудничества с МВФ предусматривала цели, выполнение которых было практически гарантировано еще в момент подписания Меморандума. Поэтому, по мнению эксперта, первый пересмотр программы пройдет безболезненно, а следующий транш кредита будет предоставлен по графику.

Это согласуется с опытом реализации программ МВФ в прошлом — заметные трудности с выполнением условий редко возникают в первые месяцы после начала программ.

"Пока сложно оценить, появятся ли в ближайшее время какие-то камни преткновения. Ведь пока не понятно, насколько гибки подходы команды МВФ, работающей с Украиной. И готова ли она будет согласовывать любые отсрочки или изменения условий программы. Допускаю, что в условиях войны такая потребность будет возникать довольно часто", – говорит собеседник Новини.LIVE.

По его мнению, уступки со стороны МВФ в части выполнения Украиной экономических целей гораздо вероятнее, чем в части выполнения целей в сфере усиления государственных институтов.