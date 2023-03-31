Рада МВФ схвалила рекордний кредит для України: на яку суму

Володимир Зеленський на зв'язку з директором МВФ Крісталіною Георгієвою

Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни з росією.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

"Цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті", — пише агентство.

Пізніше Володимир Зеленський підтвердив, що МВФ затвердив чотирирічну програму підтримки України на загальну суму $15,6 млрд.

"Дякую МВФ та Кристаліні Георгієвій за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією рф", — зазначив Зеленський.

Дякую МВФ та @KGeorgieva за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з агресією РФ. Разом підтримуємо 🇺🇦 економіку та рухаємося вперед до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 31, 2023

Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня.

Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявляла, що Фонд працює над програмою щодо підтримки українського уряду, більшу частину коштів мають надати Сполучені Штати та Європейський Союз.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один із них — повномасштабна війна росії проти України.

Фото: Reuters