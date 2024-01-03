Ринок землі для юридичних осіб — очікування влади та експертів

Чоловік біля ракети у полі. Фото: AP Photo/Kateryna Klochko

У другому етапі земельної реформи в Україні землі сільськогосподарського призначення можуть придбати фізичні та юридичні особи, що включає компанії, банки і територіальні громади. Влада та експерти вбачають, що це сприятиме розвитку аграрного сектора та залученню інвестицій. Однак через війну значна частина земель стала непридатною або перебуває на окупованих територіях, що призводить до масштабних збитків для виробників сільгосппродукції. Попри заклики відкласти продаж землі юридичним особам, парламент не розглянув такі пропозиції.

Що чекає ринок землі, який відкрили для компаній після кількох десятків років мораторію, розповіли ВВС Україна.

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Деякі політики висловлювали думку, що через війну другий етап земельної реформи слід було б відкласти. Екс-спікер парламенту Дмитро Разумков пропонував перенести початок продажу землі юридичним особам на 1 січня 2025 року. Партія "Батьківщина" закликала залишити ліміт 100 гектарів "в одні руки" ще на два роки після завершення війни. Лідерка партії Юлія Тимошенко висловлювала стурбованість, що великі земельні площі можуть потрапити до рук олігархів та корупціонерів. Проте, парламент не розглянув ці пропозиції, і продаж землі юридичним особам розпочався.

Ще однією причиною відкладання другого етапу реформи було замінування сотень тисяч гектарів непридатних для сільськогосподарського використання земель. Близько 20% українських земель є непридатними через окупацію, бойові дії та замінування. Вартість повного розмінування попередньо оцінюється у 50 млрд доларів. Незважаючи на це, отримавши землю, будь-який власник, будь то фермер чи компанія, буде зацікавлений у її розмінуванні, хоча питання залучення фінансування залишається відкритим.

Чого очікує влада та експерти від старту продажу землі юридичним особам

Урядовці та експерти висловлюють оптимістичні прогнози щодо перспектив продажу землі. Заступник міністра аграрної політики і продовольства Денис Башлик вважає, що введення юридичних осіб на ринок призведе до зростання цін через збільшення попиту.

Експерти Київської школи економіки (KSE) прогнозують подорожчання землі вдвічі через три роки та на 200% через 7-8 років. Вони передбачають, що ціни на землю можуть досягти рівня сусідніх європейських країн, де вартість гектара коливається від семи до 11 тис. євро. Наразі середня ціна гектара в Україні становить 1−2 тис. доларів. KSE очікує, що введення ринку землі для юридичних осіб додасть до ВВП країни щорічно 1−2,7% упродовж трьох наступних років.

Упродовж двох років з моменту старту реформи було продано чи подаровано близько 276 тис. гектарів сільськогосподарської землі, що становить 1% від усіх сільгоспземель на контрольованих українською владою територіях. Експерти KSE вважають, що, незважаючи на скромний обсяг продажу, показники ринку є позитивними, враховуючи умови війни, і наголошують на важливості уникнення тіньового ринку землі.

"Скептикам, які вважали недоцільним розпочинати другий етап земельної реформи, фахівці нагадують, що тіньовий ринок землі існував весь час, і зараз важливо його знову не повернути", — підсумували у ВВС Україна.

Детальніше про ринок землі

Від початку Незалежності парламент регулярно підтримував заборону продажу землі. У липні 2021 року ухвалений закон про вільний обіг земель сільськогосподарського призначення вніс суттєві зміни в аграрний сектор.

Верховна Рада передбачила, що на першому етапі право купувати землю мали лише фізичні особи — громадяни України, обмежуючи їхню власність до 100 гектарів. Ринок працював лише сім місяців у мирний час, але під час воєнного стану, він існує вже майже два роки.

Нагадаємо, з 1 січня поточного року право на купівлю землі отримали також юридичні особи, зареєстровані громадянами України. Це надає їм та фізичним особам можливість придбати до 10 тис. гектарів сільськогосподарських земель.