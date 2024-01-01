Земельна реформа в Україні — що змінилось з 1 січня

Трактор зорює землю. Фото: Мінагро

В Україні стартує черговий етап запровадження земельної реформи з 1 січня 2024 року. Вона охопить юридичні особи.

Про це розповів голова Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

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Другий етап земельної реформи

Він зазначив, що з нового року до ринку будуть допущені компанії, також збільшиться максимальний розмір площі землі сільськогосподарського призначення, яку дозволяється купити — до 10 тис. гектарів.

"Це означає, що з нового року землю можуть купувати юридичні особи", — повідомив він.

За словами посадовця, війна штовхає владу пришвидшувати реформи, а не сповільнювати їх.

Вимоги до покупців землі

За даними Міністерства юстиції, впровадження земельної реформи відбувається поетапно. Зокрема, під час першого етапу у липні 2021 року землі сільськогосподарського призначення змогли купувати тільки громадяни України.

Під час другої хвилі реформи землі право купувати наділи тепер мають також юридичні особи. Будуть такі ключові умови:

компанії створені і зареєстровані за законодавством України;

засновниками є виключно громадяни України;

дозволяється купувати не більше 10 тисяч гектарів.

Хто не зможе придбати наділи

Згідно із законодавством, забороняється продавати землі, які перебувають у державній власності. Не мають права купувати землю іноземні фірми та громадяни, доки питання не буде узгоджене на референдумі. Водночас, незалежно від результату референдуму, іноземці не зможуть купувати ділянки у 50-кілометровій зоні від державного кордону країни.

Також не зможуть придбати українські землі компанії, які належать громадянам країни-агресорки. Окрім того, заборона поширюється на підприємства, якщо буде неможливо встановити бенефіціарного власника чи якщо має реєстрацію в офшорних зонах.

Насамкінець — не мають права купувати землю банки, проте їм дозволяється бути власниками землі у рамках стягнення застави.

Що ще варто знати

Нагадаємо, купівля землі в Україні навіть в умовах війни не знизилась у попиті. Так, згідно з дослідженням Kyiv School of Economics, ціни на землю продовжують рости. Також відомо, де найдорожчі земельні ділянки.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) вирішив виставити на торги в електронній системі "Prozorro.Продажі" землю під забудову. Відомо про понад 90 ділянок площею близько 495 гектарів.