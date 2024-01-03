Рынок земли для юридических лиц — ожидания власти и экспертов

Человек возле ракеты в поле. Фото: AP Photo/Kateryna Klochko

Во втором этапе земельной реформы в Украине земли сельскохозяйственного назначения могут приобрести физические и юридические лица, включающие компании, банки и территориальные общины. Власти и эксперты видят, что это будет способствовать развитию аграрного сектора и привлечению инвестиций. Однако из-за войны значительная часть земель стала непригодной или находится на оккупированных территориях, что приводит к масштабным убыткам для производителей сельхозпродукции. Несмотря на призывы отложить продажу земли юридическим лицам, парламент не рассмотрел такие предложения.

Что ждет рынок земли, который открыли для компаний после нескольких десятков лет моратория, сообщили ВВС Украина.

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Некоторые политики высказывали мнение, что из-за войны второй этап земельной реформы следовало бы отложить. Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков предлагал перенести начало продажи земли юридическим лицам на 1 января 2025 года. Партия "Батькивщина" призвала оставить лимит 100 гектаров "в одни руки" еще на два года после завершения войны. Лидер партии Юлия Тимошенко выражала обеспокоенность, что большие земельные площади могут попасть в руки олигархов и коррупционеров. Однако парламент не рассмотрел эти предложения, и продажа земли юридическим лицам началась.

Еще одной причиной откладывания второго этапа реформы было заминирование сотен тысяч гектаров непригодных для сельскохозяйственного использования земель. Около 20% украинских земель непригодны из-за оккупации, боевых действий и заминирования. Стоимость полного разминирования предварительно оценивается в 50 млрд долларов. Несмотря на это, получив землю, любой собственник, будь то фермер или компания, будет заинтересован в ее разминировании, хотя вопрос привлечения финансирования остается открытым.

Чего ждут власти и эксперты от старта продаж земли юридическим лицам

Чиновники и эксперты выражают оптимистичные прогнозы относительно перспектив продажи земли. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык считает, что введение юридических лиц на рынок приведет к росту цен из-за увеличения спроса.

Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют подорожание земли вдвое через три года и на 200% через 7-8 лет. Они предполагают, что цены на землю могут достичь уровня соседних европейских стран, где стоимость гектара колеблется от семи до 11 тысяч евро. В настоящее время средняя цена гектара в Украине составляет 1-2 тыс. долларов. KSE ожидает, что введение рынка земли для юридических лиц прибавит ВВП страны ежегодно 1-2,7% в течение трех следующих лет.

В течение двух лет с момента старта реформы было продано или подарено около 276 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли, что составляет 1% всех сельхозземель на контролируемых украинскими властями территориях. Эксперты KSE считают, что, несмотря на скромный объем продаж, показатели рынка являются положительными, учитывая условия войны, и отмечают важность избегания теневого рынка земли.

"Скептикам, считавшим нецелесообразным начинать второй этап земельной реформы, специалисты напоминают, что теневой рынок земли существовал все время, и сейчас важно его снова не вернуть", — подытожили в ВВС Украина.

Подробнее о рынке земли

С начала Независимости парламент регулярно поддерживал запрет на продажу земли. В июле 2021 года принятый закон о свободном обращении земель сельскохозяйственного назначения внес существенные изменения в аграрный сектор.

Верховная Рада предусмотрела, что на первом этапе право покупать землю имели только физические лица — граждане Украины, ограничивая их собственность до 100 гектаров. Рынок работал всего семь месяцев в мирное время, но во время военного положения он существует уже почти два года.

Напомним, с 1 января текущего года право на покупку земли получили также юридические лица, зарегистрированные гражданами Украины. Это дает им и физическим лицам возможность приобрести до 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.