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ПФУ розповів, чи враховують біженцям стаж за роботу за кордоном

12 червня 2023 14:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — чи враховують біженцям стаж за роботу за кордоном
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи враховують у страховий стаж трудову діяльність біженців за кордоном. У фонді зауважують, що питання зараз актуальне, адже чимало українців вимушено працюють за межами країни.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як рахують стаж біженцям

Фахівці Пенсійного фонду пояснюють, що насправді роботу за кордоном можуть зарахувати до трудового стажу для майбутньої пенсії в Україні. Роки стажу, який громадянин отримав на роботі в іншій країні, візьмуть до уваги у разі, якщо не вистачатиме років для призначення пенсійної виплати.

Так, якщо громадянин законно працював в Естонії, то в цій країні окремо визначатимуть обсяг пенсії, зважаючи на стаж, отриманий саме під час працевлаштування.

Україна та деякі інші країни мають договір у сфері соціального забезпечення. За потреби стаж, який людина отримала за час перебування за кордоном, може враховувати ПФУ.

Як взагалі не залишитись без виплат

Раніше у Фонді розповіли, як безробітним громадянам, котрі не мають офіційних заробітків, забезпечити собі пенсію. У таких випадках можна укласти договір із Пенсійним фондом про добровільну сплату страхових внесків за себе.

Якщо фінансовий стан тимчасово не дозволяє платити за себе ЄСВ, то це може зробити хтось інший, кому не байдужа доля цієї людини. Тобто держава дала змогу заробити на пенсію навіть офіційно безробітному.

Нагадаємо, українці, після впровадження другого рівня пенсійної системи, самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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