Пенсии в Украине — учитывают ли беженцам стаж за работу за границей

Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, учитывают ли в страховом стаже трудовую деятельность беженцев за границей. В фонде отмечают, что вопрос сейчас актуален, ведь многие украинцы вынужденно работают за пределами страны.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Как считают стаж беженцам

Специалисты Пенсионного фонда объясняют, что на самом деле работу за границей могут отнести к трудовому стажу для будущей пенсии в Украине. Годы стажа, полученного гражданином на работе в другой стране, примут во внимание в случае, если не хватит лет для назначения пенсионной выплаты.

Так, если гражданин законно работал в Эстонии, то в этой стране будут отдельно определять объем пенсии, учитывая стаж, полученный именно во время трудоустройства.

У Украины и некоторых других стран есть договоренности в сфере социального обеспечения. При необходимости стаж, который человек получил за время пребывания за границей, может учитывать ПФУ.

Как вообще не остаться без выплат

Ранее в Фонде рассказали, как безработным гражданам, у которых нет официальных заработков, обеспечить себе пенсию. В таких случаях можно заключить договор с Пенсионным фондом о добровольной уплате страховых взносов за себя.

Если финансовое состояние временно не позволяет платить за себя ЕСВ, то это может сделать кто-то другой, кому не безразлична судьба этого человека. То есть государство дало возможность заработать на пенсию даже официально безработному.

Напомним, украинцы после внедрения второго уровня пенсионной системы самостоятельно смогут выбирать пенсионный фонд для взносов. Однако такая возможность появится не сразу.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.