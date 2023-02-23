Philip Morris не вийшов з російського ринку — які причини

Перемовини з трьома потенційними покупцями завершились нічим

Американська тютюнова компанія Philip Morris International (PMI) пояснила, чому переговори про вихід з ринку росії досі не завершились. Стверджують, що перемовини з трьома потенційними покупцями завершились нічим.

Про це розповів виконавчий директор компанії Яцек Ольчак, пише The Financial Times.

Кремль диктує умови угод

Як зазначив представник Philip Morris, велися переговори з низкою серйозних покупців, але вони "зайшли в глухий кут".

Водночас, в росії існують законодавчі положення про продаж активів іноземними компаніями. Вони дозволяють москві диктувати оцінку та умови угод. Топменеджер зауважив, що він зобов’язаний перед акціонерами зберегти вартість бізнесу.

"Я знаю, що дехто... думає, що ми вирішили не йти, але ми досі не прийняли жодних рішень, тому що... ми не можемо їх виконати... Коли я кажу, що я йду чи не йду, це абсолютно не має значення, тому що ми намагалися минулого року, але все застрягло", — сказав Ольчак.

Топменджер додав, що "дуже ймовірно" вимагатиме врахування положення про зворотний викуп активів у разі їх продажу.

Вартість російського бізнесу Philip Morris невідома. Згідно з одним зі звітів, компанія в росії мала активи на 2,5 млрд доларів. Компанія продає росіянам сигарети таких брендів, як MarlboroL&M і Chesterfield, бездимний продукт IQOS.

Дії інших тютюнових компаній в рф

Серед тютюнових компаній російські атикви продала тільки Imperial Brands, що випускає сигарети Davidoff, відзвітувавши про збитки на 475 млн доларів.

British American Tobacco заявив, що процес виходу з ринку рф може затягтися до 2024 року, а Japan Tobacco не планує йти.

Нагадаємо, як повідомляла агенція Reuters, світові бренди, можливо, й пішли з російського ринку, проте їхні товари залишились. Вони доступні як в інтернеті, так і в магазинах, лише треба знати, де шукати.