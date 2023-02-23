Philip Morris не вышел с российского рынка - какие причины

Переговоры с тремя потенциальными покупателями завершились ничем

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) объяснила, почему переговоры об уходе с рынка россии до сих пор не завершились. Утверждают, что переговоры с тремя потенциальными покупателями завершились ничем.

Об этом рассказал исполнительный директор компании Яцек Ольчак, пишет The Financial Times.

Кремль диктует условия соглашений

Как отметил представитель Philip Morris, велись переговоры с рядом серьезных покупателей, но они "зашли в тупик".

В то же время, в россии существуют законодательные положения о продаже активов иностранными компаниями. Они позволяют москве диктовать оценку и условия соглашений. Топменеджер заметил, что он обязан перед акционерами сохранить стоимость бизнеса.

"Я знаю, что некоторые... думают, что мы решили не идти, но мы до сих пор не приняли никаких решений, потому что... мы не можем их выполнить... Когда я говорю, что я иду или не иду, это абсолютно неважно, потому что мы пытались в прошлом году, но все застряло", — сказал Ольчак.

Топменджер добавил, что "вероятнее всего" потребует учета положение об обратном выкупе активов в случае их продажи.

Стоимость российского бизнеса Philip Morris неизвестна. Согласно одному из отчетов, компания в россии имела активы на 2,5 млрд долларов. Компания продает россиянам сигареты таких брендов, как MarlboroL&M и Chesterfield, бездымный продукт IQOS.

Действия других табачных компаний в рф

Среди табачных компаний российские активы продала только Imperial Brands, выпускающая сигареты Davidoff, отчитавшись об убытках в 475 млн долларов.

British American Tobacco заявил, что процесс выхода из рынка россии может затянуться до 2024 года, а Japan Tobacco не планирует уходить.

Напомним, как сообщало агентство Reuters, мировые бренды, возможно, и ушли с российского рынка, однако их товары остались. Они доступны как в интернете, так и в магазинах, только нужно знать, где искать.