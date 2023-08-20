Підготовка до зими: скільки коштують дрова
У владних колах попередили українців, що цьогорічна зима буде дуже складною. Люди зараз скуповують дрова, вугілля і брикети, аби мати змогу обігріватися взимку.
Оглядачі видання РБК Україна розбиралися, скільки зараз вартують дрова.
За скільки можна придбати дрова в Україні
В уряді попередили, що цьогоріч, треба знову готуватися до масових вимкнень елекрики через ворожі обстріли.
Як альтернатива для обігріву — дрова. Ціни на них залежать від виду дерева, а які вони — колодами чи колоті.
На сайті drovaugol пропонують дрова за такими цінами:
- дуб — 1310 грн за 1 м куб. складений колодами, або ж 1360 грн — за рубані дрова
- береза — 1000 грн за 1 м куб. складена колодами, або ж 1200 грн — за рубані дрова
- вільха — 920 грн за 1 м куб. складена колодами, або ж 1120 грн — за рубані дрова
- сосна — 920 грн за 1 м куб. складена колодами, або ж 1070 грн — за рубані дрова.
Зазначається, що у середньому для опалення будинку площею 100 кв. м на зиму потрібно близько 10 м куб. дубових дров. Ця цифра може коригуватися залежно від утеплення будинку й наскільки холодною буде зима.
За орієнтовними підрахунками, заготовити дрова на зиму коштуватиме щонайменше 13 тис. грн.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу (ЄС) достроково закінчили підготовку до осінньо-зимового періоду. У низці держав накопичені запаси "блакитного палива" у підземних сховищах досягнули максимального рівня.
Варто зауважити, що українські газові сховища поки що заповнені тільки на 28,35%. Проте закачування може тривати ще кілька місяців.
Зокрема, з березня 2023 року Україна збільшила запаси газу на 1,5 млрд кубічних метрів, до 10,5 млрд куб. м. У планах до початку опалювального сезону накопичити близько 14 млрд куб. м. ресурсу. Тобто сумарно йдеться вже про 75% запланованих запасів газу.