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Подготовка к зиме: сколько стоят дрова

20 августа 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Подготовка к зиме: сколько стоят дрова
Украинцы запасаются дровами на зиму. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во властных кругах предупредили украинцев, что зима в этом году будет очень сложной. Люди сейчас скупают дрова, уголь и брикеты, чтобы иметь возможность обогреваться зимой.

Обозреватели издания РБК-Украина разбирались, сколько сейчас стоят дрова.

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В правительстве предупредили, что в этом году нужно снова готовиться к массовым отключениям элекрики из-за вражеских обстрелов.

Как альтернатива для обогрева — дрова. Цены на них зависят от вида дерева, а какие они — бревнами или колотые.

На сайте drovaugol предлагают дрова по такой цене:

  • дуб — 1310 грн за 1 м куб. сложен бревнами, или 1360 грн — за рубленые дрова
  • береза — 1000 грн за 1 м куб. сложена бревнами, или 1200 грн — за рубленые дрова
  • ольха — 920 грн за 1 м куб. сложена бревнами, или 1120 грн — за рубленые дрова
  • сосна — 920 грн за 1 м куб. сложена бревнами, или 1070 грн — за рубленые дрова.

В среднем для отопления дома площадью 100 кв. м на зиму нужно около 10 м куб. дубовых дров. Эта цифра может корректироваться в зависимости от утепления дома и насколь холодной будет зима.

По предварительныйм подсчетам, заготовить дрова на зиму будет стоить не менее 13 тыс. грн.

Стоимость дров на OLX. Фото: скриншот

Напомним, страны Европейского Союза (ЕС) досрочно закончили подготовку к осенне-зимнему периоду. В некоторых государствах накопленные запасы "голубого топлива" в подземных хранилищах достигли максимального уровня.

Следует отметить, что украинские газовые хранилища пока заполнены только на 28,35%. Однако закачка может занять еще несколько месяцев.

В частности, с марта 2023 года Украина увеличила запасы газа на 1,5 млрд кубометров, до 10,5 млрд куб. м. В планах к началу отопительного сезона накопить около 14 млрд куб. м. ресурса. То есть, суммарно речь идет уже о 75% запланированных запасов газа.

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