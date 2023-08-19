Газ у країнах ЄС — чи переживе Європа зиму 2023-2024

Газовий шантаж Кремля: чи переживе Європа майбутню зиму
Країни Європейського Союзу (ЄС) достроково закінчили підготовку до осінньо-зимового періоду. У низці держав накопичені запаси "блакитного палива" у підземних сховищах досягнули максимального рівня.
Про це інформує пресслужба асоціації Gas Infrastructure Europe.
Чи вистачить газу взимку у ЄС
За інформацією Gas Infrastructure Europe, оскільки країни заповнили свої підземні сховища природним газом на 90%, тому підготовка до опалювального сезону 2023-2023 років завершилась раніше, ніж очікувалось
Як зазначає асоціація, станом на середину серпня резерви ресурсу у газосховищах становлять 90,12%. Зокрема, максимальних рівнів резерви досягли в таких країнах:
- Іспанія — 99,98%;
- Німеччина — 91,79%.
Водночас запаси поки що на мінімальному рівні:
- у Латвії — 77,33%.
Варто зауважити, що українські газові сховища поки що заповнені тільки на 28,35%. Проте закачування може тривати ще кілька місяців.
Зокрема, з березня 2023 року Україна збільшила запаси газу на 1,5 млрд кубічних метрів, до 10,5 млрд куб. м. У планах до початку опалювального сезону накопичити близько 14 млрд куб. м. ресурсу. Тобто сумарно йдеться вже про 75% запланованих запасів газу.
Ціни на газ у ЄС
Раніше аналітики переглянули прогноз щодо цін на природний газ на світовому ринку, скоротивши очікування у 1,3-2,7 раза. Йдеться про орієнтовну ціну індексу TTF (Title Transfer Facility) до фактично 2026 року.
Зараз показник на хабі TTF сягає 29,750 євро/МВт-год. (+3,12%), тоді як експерти припускають, що у 2025 році коштуватиме 38 євро/МВт-год, а раніше прогнозували у 50 євро.
Експерти називають причиною зниження цін на газ скорочення промислового попиту, нарощення "зеленої енергії" та високу наповненість підземних сховищ. Прогноз до 2025 року такий:
- у серпні-жовтні 2023 — 33 євро/МВт-год. (раніше було 90 євро/ МВт-год. за попереднім прогнозом);
- у грудні-січні 2023/2024 — 48 євро/МВт-год. (до того було 93 євро/МВт-год);
- влітку 2024 року — 45 євро/МВт-год. (раніше було 94 євро/МВт-год);
- у грудні-січні 2024/2025 — 46 євро/МВт-год. (до цього прогнозували 84 євро/МВт-год);
- влітку 2025 року — 38 євро/МВт-год. (раніше було 50 євро/МВт-год).
Що ще варто знати
Нагадаємо, за даними видання Politico, запаси природного газу в ЄС досягли історичного максимуму. Вони заповнилися задовго до початку зимового опалювального сезону. ЄС продовжує свій відхід від російської енергетичної залежності.
Також у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".