Газ у країнах ЄС — чи переживе Європа зиму 2023-2024

Робітник газової сфери. Фото: Unplush

Країни Європейського Союзу (ЄС) достроково закінчили підготовку до осінньо-зимового періоду. У низці держав накопичені запаси "блакитного палива" у підземних сховищах досягнули максимального рівня.

Про це інформує пресслужба асоціації Gas Infrastructure Europe.

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За інформацією Gas Infrastructure Europe, оскільки країни заповнили свої підземні сховища природним газом на 90%, тому підготовка до опалювального сезону 2023-2023 років завершилась раніше, ніж очікувалось

Як зазначає асоціація, станом на середину серпня резерви ресурсу у газосховищах становлять 90,12%. Зокрема, максимальних рівнів резерви досягли в таких країнах:

Іспанія — 99,98%;

Німеччина — 91,79%.

Водночас запаси поки що на мінімальному рівні:

у Латвії — 77,33%.

Варто зауважити, що українські газові сховища поки що заповнені тільки на 28,35%. Проте закачування може тривати ще кілька місяців.

Зокрема, з березня 2023 року Україна збільшила запаси газу на 1,5 млрд кубічних метрів, до 10,5 млрд куб. м. У планах до початку опалювального сезону накопичити близько 14 млрд куб. м. ресурсу. Тобто сумарно йдеться вже про 75% запланованих запасів газу.

Ціни на газ у ЄС

Раніше аналітики переглянули прогноз щодо цін на природний газ на світовому ринку, скоротивши очікування у 1,3-2,7 раза. Йдеться про орієнтовну ціну індексу TTF (Title Transfer Facility) до фактично 2026 року.

Зараз показник на хабі TTF сягає 29,750 євро/МВт-год. (+3,12%), тоді як експерти припускають, що у 2025 році коштуватиме 38 євро/МВт-год, а раніше прогнозували у 50 євро.

Експерти називають причиною зниження цін на газ скорочення промислового попиту, нарощення "зеленої енергії" та високу наповненість підземних сховищ. Прогноз до 2025 року такий:

у серпні-жовтні 2023 — 33 євро/МВт-год. (раніше було 90 євро/ МВт-год. за попереднім прогнозом);

у грудні-січні 2023/2024 — 48 євро/МВт-год. (до того було 93 євро/МВт-год);

влітку 2024 року — 45 євро/МВт-год. (раніше було 94 євро/МВт-год);

у грудні-січні 2024/2025 — 46 євро/МВт-год. (до цього прогнозували 84 євро/МВт-год);

влітку 2025 року — 38 євро/МВт-год. (раніше було 50 євро/МВт-год).

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними видання Politico, запаси природного газу в ЄС досягли історичного максимуму. Вони заповнилися задовго до початку зимового опалювального сезону. ЄС продовжує свій відхід від російської енергетичної залежності.

Також у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як чинити українцям, щоб у майбутньому уникнути цифр "із повітря".