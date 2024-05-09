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Підприємці можуть відкрити рахунок в ПриватБанку за допомогою Дія.Підпис — як це зробити

9 травня 2024 10:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Відкрити рахунок ФОП у ПриватБанку можна декількома способами — як зробити це через Дія.Підпис
Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Державний "ПриватБанк" запустив для українських підприємців зручну опцію відкриття рахунку ФОП через свій веб-сайт. Цей процес можна здійснити кількома способами: за допомогою Smart ID та КЕП ПриватБанку або через Дія.Підпис державного сервісу Дія.

Про це повідомив пресцентр фінустанови.

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За словами члена правління "ПриватБанку" з питань МСБ Євгена Заіграєва, підключення сервісу Дія.Підпис значно спрощує відкриття рахунків ФОП для підприємців, які раніше не були клієнтами банку або раніше не мали електронного підпису від "ПриватБанку".

Як відкрити рахунок ФОП у ПриватБанку онлайн

Щоб відкрити новий рахунок у "ПриватБанку" на сайті банку, підприємцям треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин:

  1. Зайти на офіційний сайт "ПриватБанку" за посиланням.
  2. Обрати вкладки Бізнесу – Платежі – Рахунки – Рахунок у банку – Підприємцю (або юридичній особі) – Відкрити рахунок.
  3. Авторизуватися за допомогою номеру телефону та пароля від Приват24.
  4. Обрати тарифний план.
  5. Заповнити анкету.
  6. Підписати ключем, згенерованим у Приват24 для фізичної особи.

"Щомісяця нові рахунки в ПриватБанку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банку, а після старту сервісу кожен п'ятий підприємець при відкритті нового рахунку користується саме Дія.Підпис", — повідомляє пресслужба фінустанови.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року Україна зареєструвала неймовірну кількість нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Згідно з даними Єдиного державного реєстру, за цей період кількість зареєстрованих ФОПів становить 74 050 — це на 33,6% більше, ніж за відповідний період минулого року, та на 18% більше, ніж у 2021 році.

Ми також писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" оновила правила щодо банківських карток. Безплатна доставка по всій Україні та низці країн за кордоном діятиме до кінця 2024 року.

Дія
ФОП
ПриватБанк
бізнес
рахунки
підприємці
банківські рахунки

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