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Предприниматели могут открыть счет в ПриватБанке с помощью Дія.Подпись — как это сделать

9 мая 2024 10:43
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Открыть счет ФЛП в ПриватБанке можно несколькими способами — как сделать это через Дія.Підпис
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Государственный "ПриватБанк" запустил для украинских предпринимателей удобную опцию открытия счета ФЛП через свой веб-сайт. Этот процесс можно осуществить несколькими способами: с помощью Smart ID и КЭП ПриватБанка или через Дія.Підпис государственного сервиса Дія.

Об этом сообщил пресс-центр финучреждения.

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По словам члена правления "ПриватБанка" по вопросам МСБ Евгения Заиграева, подключение сервиса Дія.Підпис значительно упрощает открытие счетов ФЛП для предпринимателей, которые ранее не были клиентами банка или ранее не имели электронной подписи от "ПриватБанка".

Как открыть счет ФЛП в ПриватБанке онлайн

Чтобы открыть новый счет в "ПриватБанке" на сайте банка, предпринимателям нужно пройти 6 простых шагов, что будет занимать не более 5 минут:

  1. Зайти на официальный сайт "ПриватБанка" по ссылке.
  2. Выбрать вкладки Бизнеса — Платежи — Счета — Счет в банке — Предпринимателю (или юридическому лицу) — Открыть счет.
  3. Авторизироваться с помощью телефона и пароля от Приват24.
  4. Выбрать тарифный план.
  5. Заполнить анкету.
  6. Подписать ключ, сгенерированный в Приват24 для физического лица.

"Ежемесячно новые счета в ПриватБанке открывают почти 20 тысяч ФЛП, при этом каждый третий новый счет предпринимателя открывается исключительно онлайн через сайт банка, а после старта сервиса каждый пятый предприниматель при открытии нового счета пользуется именно Дія.Підпис", — сообщает пресс-служба финучреждения.

Что еще стоит знать

Напомним, в первые три месяца 2024 года Украина зарегистрировала невероятное количество новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно данным Единого государственного реестра, за этот период количество зарегистрированных ФЛП составляет 74 050 — это на 33,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года, и на 18% больше, чем в 2021 году.

Мы также писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" обновило правила банковских карт. Бесплатная доставка по всей Украине и ряду стран будет действовать до конца 2024 года.

Дия
ФЛП
ПриватБанк
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банковские счета

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