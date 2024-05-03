ПриватБанк змінив правила — що варто знати власникам карток

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" оновила правила щодо банківських карток. Безплатна доставка по всій Україні та низці країн за кордоном діятиме до кінця 2024 року.

Про це розповів член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, передає пресцентр банку.

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Як зазначається, фінустанова продовжила безкоштовну відправку карток з доставкою Новою Поштою.

"Безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24", — йдеться у повідомленні банку.

Механізм замовлення нової картки ПриватБанку чи перевипуску старої доволі простий. Оформити заявку можна за кілька кліків у застосунку Приват24.

Отримати замовлену картку можна у відділенні чи поштоматі Нової Пошти по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу в 13 країнах Європи:

Польщі;

Молдові;

Литві;

Німеччині;

Чехії;

Румунії;

Естонії;

Латвії;

Італії;

Словаччині;

Угорщині;

Британії;

Іспанії.

Термін дії карток ПриватБанку

Раніше ПриватБанк подовжив термін дії всіх платіжних карток. Це дало змогу вільно користуватися картками для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівки.

За потреби перевипуску картки для шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити оперативно у застосунку Приват24. Отримати картку можна через Нову пошту.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив нову акцію, в рамках якої обіцяє виплачувати кешбеки та перераховувати донати українським медзакладам за міжнародні перекази RIA. Загалом банк збирається компенсувати щомісяця 150, 1 500 або 5 тис. гривень.

Також ми писали, що раніше "ПриватБанк" підбив фінансові підсумки за поточний рік. Банк не зменшує оберти у кредитній підтримці бізнесу під час війни та запроваджує нові продукти для своїх клієнтів.