Гетманцев розповів, як зросли доходи та видатки держбюджету у 2023 році

Підсумки держбюджету-2023 — як зросли доходи та видатки
За результатами одинадцяти місяців 2023 року податки становлять більше половини в структурі доходів зведеного бюджету, а саме 53,2% всіх надходжень. Власні доходи бюджетних установ, включаючи спеціальні рахунки на потреби оборони, гуманітарну допомогу та відновлення, складають 25,8%.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у соціальних мережах.
Детальніше про доходи держбюджету 2023 року
За словами Гетманцева, гранти становлять 14,5%, доходи від власності та підприємницької діяльності (відрахування держпідприємств, прибуток Національного банку) – 4,4%, інші надходження – 2,1%.
"У порівнянні з минулим роком доходи значно зросли. Порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи зведеного бюджету збільшилися на 68% (+954 млрд грн), включаючи податкові надходження, які зросли на 38,5% (+279 млрд грн)", — зазначив він.
Як зросли видатки у 2023 році
Проте видатки зросли ще більше, особливо на потреби оборони. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зведеного бюджету зросли на 47,8% (+1568 млрд грн), включаючи видатки на оборону, які збільшилися на 85,9% (+970 млрд грн).
Структура видатків зведеного бюджету представляється наступним чином:
- Оборона – 47,2%
- Безпека, правопорядок, судова влада – 13%
- Соціальний захист – 12,1%
- Освіта – 7%
- Обслуговування держборгу – 6,1%
- Охорона здоров’я – 5%
- Економічна діяльність – 5%
- Інші видатки – 4,6%
Нагадаємо, що у грудні 2023 року внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України становив приблизно 5 млрд доларів США. Зазначено, що грантові кошти, що передбачаються на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.
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