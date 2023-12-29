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Итоги госбюджета-2023 – как выросли доходы и расходы

29 декабря 2023 17:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Гетманцев рассказал, как выросли доходы и расходы госбюджета в 2023 году
Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

По результатам одиннадцати месяцев 2023 года налоги составляют более половины в структуре доходов сводного бюджета, а именно 53,2% всех поступлений. Собственные доходы бюджетных учреждений, включая специальные счета на нужды обороны, гуманитарную помощь и восстановление, составляют 25,8%.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в социальных сетях.

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Детальнее о доходах госбюджета 2023 года

По словам Гетманцева, гранты составляют 14,5%, доходы от собственности и предпринимательской деятельности (отчисления госпредприятий, прибыль Национального банка) – 4,4%, другие поступления – 2,1%.

"По сравнению с прошлым годом доходы значительно выросли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 68% (+954 млрд грн), включая возросшие налоговые поступления на 38,5% (+279 млрд грн)", — отметил он.

доходы
Доходы бюджета за 2023 год. Источник: Даниил Гетманцев

Как выросли расходы в 2023 году

Однако расходы выросли еще больше, особенно на нужды обороны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы сводного бюджета выросли на 47,8% (+1568 млрд грн), включая расходы на оборону, которые увеличились на 85,9% (+970 млрд грн).

Структура расходов сводного бюджета представляется следующим образом:

  • Оборона – 47,2%
  • Безопасность, правопорядок, судебная власть – 13%
  • Социальная защита – 12,1%
  • Образование – 7%
  • Обслуживание госдолга – 6,1%
  • Здравоохранение – 5%
  • Экономическая деятельность – 5%
  • Прочие расходы – 4,6%
расходы
Расходы бюджета за 2023 год. Источник: Даниил Гетманцев

Напомним, что в декабре 2023 года вклад внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины составил около 5 млрд долларов США. Отмечено, что предусматриваемые на безвозвратных условиях грантовые средства составляют 11% от общего объема финансовой помощи.

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