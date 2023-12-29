Гетманцев рассказал, как выросли доходы и расходы госбюджета в 2023 году

Итоги госбюджета-2023 – как выросли доходы и расходы
По результатам одиннадцати месяцев 2023 года налоги составляют более половины в структуре доходов сводного бюджета, а именно 53,2% всех поступлений. Собственные доходы бюджетных учреждений, включая специальные счета на нужды обороны, гуманитарную помощь и восстановление, составляют 25,8%.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в социальных сетях.
Детальнее о доходах госбюджета 2023 года
По словам Гетманцева, гранты составляют 14,5%, доходы от собственности и предпринимательской деятельности (отчисления госпредприятий, прибыль Национального банка) – 4,4%, другие поступления – 2,1%.
"По сравнению с прошлым годом доходы значительно выросли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 68% (+954 млрд грн), включая возросшие налоговые поступления на 38,5% (+279 млрд грн)", — отметил он.
Как выросли расходы в 2023 году
Однако расходы выросли еще больше, особенно на нужды обороны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы сводного бюджета выросли на 47,8% (+1568 млрд грн), включая расходы на оборону, которые увеличились на 85,9% (+970 млрд грн).
Структура расходов сводного бюджета представляется следующим образом:
- Оборона – 47,2%
- Безопасность, правопорядок, судебная власть – 13%
- Социальная защита – 12,1%
- Образование – 7%
- Обслуживание госдолга – 6,1%
- Здравоохранение – 5%
- Экономическая деятельность – 5%
- Прочие расходы – 4,6%
Напомним, что в декабре 2023 года вклад внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины составил около 5 млрд долларов США. Отмечено, что предусматриваемые на безвозвратных условиях грантовые средства составляют 11% от общего объема финансовой помощи.
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