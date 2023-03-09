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Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

9 березня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — кому доплатять 1 тис. гривень
Деякі категорії громадян отримали більше за інших
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у березні поточного року провели перерахунок пенсій, який торкнеться виплат для 99,2% "цивільних" пенсіонерів. Зокрема, деякі категорії громадян отримали близько 1 тис. гривень доплати.

Новини.LIVE повідомляють, кому і на скільки підвищились виплати за матеріалами Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як змінилися пенсії

Як зазначили в одному з управлінь ПФУ, перерахунок здійснили автоматично 1 березня поточного року. Більші суми виплат в Україні отримають 239 380 "цивільних" пенсіонерів і 12 050 військових. Зокрема, "цивільні " пенсії збільшаться в середньому на 527 гривень, а військові — на 1086.

Кому підвищать пенсії

Перерахунок пошириться на такі категорії людей:

  • за віком, через інвалідність, у зв’язку з втратою годувальника (відповідно до Закону № 1058), пенсія яким призначена із розрахуном середньої зарплати на рівні 3 764,40 гривень.
  • пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ",
  • пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону  "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб ", яка була призначена до 1 січня 2023 року.
  • пенсії, призначені до 1 січня 2020 року.

Хто ще може розраховувати на доплати

Окрім того, певні категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплати до пенсій. Це зроблять:

  • людям віком від 65 років, які не працюють і мають страховий стаж (чоловіки 35 років, жінки 30 років), пенсія яким призначена за нормами закону № 1058, — доплатять суму, щоб отримали 3120 гривень.
  • громадянам людям віком від 80 років, які мають страховий стаж (чоловіки 25 років, жінки 20 років), пенсія яким призначена за нормами закону № 1058, — доплатять суму, щоб отримали 3120 гривень. Надбавка за вислуги також виплачуватиметься, проте не береться у розрахунок.
  • особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж (чоловіки 35 років, жінки 30 років), пенсія яким призначена за нормами Закону № 1058, — доплатять суму, щоб отримали 3000 гривень
  • громадянам віком до 70 років, які мають страховий стаж (чоловіки 35 років, жінки 30 років), а також людям з інвалідністю, пенсія яким призначена за нормами Закону № 1058, — доплатять суму, щоб отримали 2760 гривень.
  • людям, незалежно від віку та страхового стажу, які не працюють встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до суми у 2 520 грн.

Як збільшаться пенсії у 2023-му

Максимальна межа суми, на яку підвищилися щомісячні пенсійні виплати з 1 березня, не перевищуватиме 1,5 тис. гривень.

У разі здійснення індексації пенсії сума збільшення не досягатиме 100 гривень, встановлять щомісячну доплату до пенсії в сумі, що не вистачає до ста гривень.

Нагадаємо, хоч в Україні 1 березня стартувала масштабна індексація пенсійних виплат, у рамках якої громадяни отримають до 19,7% більше. Однак частині пенсіонерів підвищать виплати пізніше.

В Україні громадяни, які досягнули пенсійного віку і не можуть отримувати пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, мають право на соціальну пенсію. Її переглядають кожні пів року.

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