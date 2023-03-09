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Повышение пенсий в Украине: кому доплатят 1 тыс. гривен

9 марта 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кому доплатят 1 тыс. гривен
Некоторые категории граждан получили больше других
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в марте текущего года провели перерасчет пенсий, который коснется выплат для 99,2% "гражданских" пенсионеров. В частности, некоторые категории граждан получили около 1 тысячи гривен доплаты.

Новости.LIVE сообщают, кому и на сколько повысились выплаты по материалам Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как изменились пенсии

Как отметили в одном из управлений ПФУ, перерасчет произвели автоматически 1 марта текущего года. Большие суммы выплат в Украине получат 239 380 "гражданских" пенсионеров и 12 050 военных. В частности, "гражданские" пенсии увеличатся в среднем на 527 гривен, а военные — на 1086.

Кому повысят пенсии

Перерасчет распространится на следующие категории людей:

  • по возрасту, из-за инвалидности, в связи с потерей кормильца (в соответствии с Законом № 1058), пенсия по которому назначена с расчетом средней зарплаты на уровне 3 764,40 гривны;
  • пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы";
  • пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", назначенной до 1 января 2023 года;
  • пенсии, назначенные по 1 января 2020 года.

Кто еще может рассчитывать на доплаты

Кроме того, некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты к пенсиям. Это сделают:

  • людям в возрасте от 65 лет, не работающим и имеющим страховой стаж (мужчины 35 лет, женщины 30 лет), пенсия которым назначена по нормам закона № 1058, — доплатят сумму, чтобы получили 3120 гривен;
  • гражданам людям от 80 лет, имеющим страховой стаж (мужчины 25 лет, женщины 20 лет), пенсия которым назначена по нормам закона № 1058, — доплатят сумму, чтобы получили 3120 гривен. Прибавка за выслуги также будет выплачиваться, однако не взимается в расчет;
  • лицам от 70 до 80 лет, имеющим страховой стаж (мужчины 35 лет, женщины 30 лет), пенсия которым назначена по нормам Закона № 1058, — доплатят сумму, чтобы получили 3000 гривен;
  • гражданам до 70 лет, имеющим страховой стаж (мужчины 35 лет, женщины 30 лет), а также людям с инвалидностью, пенсия которым назначена по нормам Закона № 1058, — доплатят сумму, чтобы получили 2760 гривен;
  • людям, независимо от возраста и страхового стажа, которые не работают, устанавливается доплата в сумме, которой не хватает до суммы в 2 520 гривен.

Как увеличатся пенсии в 2023-м

Максимальная граница суммы, на которую повысились ежемесячные пенсионные выплаты с 1 марта, не будет превышать 1,5 тыс. гривен.

В случае осуществления индексации пенсии сумма увеличения не достигает 100 гривен, то установят ежемесячную доплату к пенсии в сумме, недостающей до ста гривен.

Напомним, хоть в Украине 1 марта стартовала масштабная индексация пенсионных выплат, в рамках которой граждане получат до 19,7% больше. Однако части пенсионеров повысят выплаты позже.

В Украине граждане, которые достигли пенсионного возраста и не могут получать пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, имеют право на социальную пенсию. Ее пересматривают каждые полгода.

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