Тарифи на воду — у яких регіонах встановили нові ціни

Йдеться про послуги на централізоване водопостачання та водовідведення

В Україні на тлі мораторію на зростання вартості житлово-комунальних послуг вже багато міст і населених пунктів підвищили тарифи. Йдеться про послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

Про чергове підвищення стало відомо з офіційного повідомлення однієї з міських рад Київської області.

Де підвищили ціни на воду





Джерело:

© Comments.ua Про це стало відомо з офіційного повідомлення, опублікованого прес-службою Української міської ради.Джерело: https://kyiv.comments.ua/ua/news/society/developments/16899-na-kiivschini-vstanovili-novi-tarifi-na-vodu-skilki-dovedetsya-platiti.html © Comments.ua

Як зазначається, тарифи на холодну воду та водовідведення підвищила влада міста Українка Обухівського району Київської області. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. Він погодив встановлення тарифів Українському ВКП, згідно з заявою підприємства.

Тарифи для населення, бюджетних установ та організацій з 1 квітня 2023 року становитимуть:

централізоване водопостачання — 28,90 грн (з ПДВ);

централізоване водовідведення — 33,78 грн (з ПДВ).

Які плани регулятора

Як зазначали раніше у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи невдовзі зростуть по всій країні.

За словами фахівців, планують два етапи перегляду тарифів. У квітні у середньому тариф може підвищитися на 12,3%, а в липні вартість зросте ще більше — на 14,1%.

З 1 квітня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення можуть змінитися таким чином:

Дніпроводоканал: 33,56 грн за куб. м. води (водопостачання — 19,48; водовідведення — 14,08);

Водоканал в Ужгороді: 47,1 грн за куб. м. (28,8/18,3);

Полтававодоканал: 38,41 грн за куб. м. (20,19/18,22);

Житомирводоканал: 48,34 грн за куб. м. (23,14/25,2);

Інфоксводоканал (Одеса): 39,57 грн за куб. м. (20,16/19,41);

Рівнооблводоканал: 39,31 грн за куб. м. (20,67/18,64).

Чернігівводоканал: 38,5 грн за куб. м. (19,14/19,36);

Черкасиводоканал: 31,1 грн за куб. м. (15,75/15,37);

Іванофранківськводоекотехпром: 29,5 грн за куб. м. (13,77/15,82);

Хмельницькийводоканал: 29,27 грн за куб. м. (15,07/14,02);

Київводоканал: 35,5 грн за куб. м. (18,81/16,7);

Луцькводоканал: 31,71 грн за куб. м. (12,87/17,22);

Запорізький водоканал: 28,37 грн за куб. м. (19,87/11,84);

Вінницяоблводоканал: 31,4 грн за куб. м. (19,64/11,76);

Чернівціводоканал: 28,27 грн за куб. м. (19,09/9,18);

Львівводоканал: 27,2 грн за куб. м. (18,2/9,03);

Тернопільводоканал – 42,03 грн за куб. м. (19,86/22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) — 33,6 грн за куб. м. (16,90/16,70);

Дніпро-Кіровоград — 61,72 грн за куб. м. (35.076/26.652).

Витрати одного домогосподарства (дві-три особи) на водопостачання та водовідведення можуть підвищитися на 60 гривень за місяць.

"Проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. мінімізовано витрати у структурі тарифів", — йдеться у заяві НКРЕКП.

Причини здорожчання

У комунальних підприємствах називають такі причини підвищення цін: зростання заробітних плат працівників, здорожчання реагентів, збільшення витрат за енергоресурси та електроенергію.

Тариф залежить від багатьох факторів. Насамперед від кількості споживачів. Чим більше населений пункт і чим більше абонентів користуються послугами конкретного водоканалу, тим меншою може бути ціна.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Нацкомісія підняла тарифи на воду й одразу скасувала. Однак йшлося про тарифи для великих водоканалів та комунальних господарств, тоді як влада у невеликих містах може встановлювати свої розцінки.

Також ми писали, що на думку експертів, інші тарифи на комунальні послуги в країні можуть зрости влітку. Особливо відчутним це буде для звичайних споживачів, тоді як найбільш вразливих обіцяють захистити шляхом надання державної допомоги у вигляді субсидій та пільг.