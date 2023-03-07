Тарифи на комуналку — українців попередили про неминуче зростання цін

Ціни можуть підвищити влітку, щоб населення встигло звикнути

В Україні деякі тарифи на житлово-комунальні послуги неминуче зазнають змін. Це станеться після звершення опалювального сезону.

Що буде з тарифами, повідомляють Новини.LIVE.

Що буде з тарифами на електрику

Як розповідають експерти, тарифи на комуналку в країні можуть зрости влітку. Особливо відчутним це буде для звичайних споживачів, тоді як найбільш вразливих обіцяють захистити шляхом надання державної допомоги у вигляді субсидій та пільг.

Про те, що збільшаться тарифи на електроенергію в Україні, заявляють в уряді. Наразі у Кабінеті міністрів працює кілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів, одна з яких передбачає модифікацію системи субсидій, інші — різні тарифи у залежності від обсягів споживання. До відповідного обговорення підключили Міністерство соціальної політики.

Як розповіли ЗМІ у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, російська агресія дорого обійшлася енергетиці, і щоб успішно пройти наступний опалювальний сезон, вже зараз потрібно відновлювати знищене, тому необхідне підвищення тарифів. Обговорення цього питання триватиме кілька місяців, після чого вердикт має винести уряд.

Зокрема, планують переглянути тарифи на електроенергію і для бізнесу, який зараз обходиться у 5,5 грн за кіловат. Проте, на скільки може зрости — невідомо.

Підвищення тарифів на газ

Припускають і підвищення тарифів на природний газ. Чиновники виступали за це ще на початку опалювального сезону 2022-2023. За їхніми словами, вартість "блакитного палива" для населення невиправдано низька.

Як зазначив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко у коментарі ЗМІ, ціни на газ збираються підвищувати хоча б через те, що НАК "Нафтогаз" — на межі дефолту.

"Я думаю, що є бажання керівництва НАК Нафтогаз ініціювати підняття цін на газ для населення, тому що НАК збитковий, він на межі дефолту. Це доробилися і Коболєв, і Вітренко. І тому це потрібно вивчати. ​​Нелегке завдання. Ми будемо все робити, щоб цього не сталося. Але я бачу і тенденції такі, і бажання енергетичних компаній, державної в тому числі, і уряду йти на таке підвищення", — зазначив він.

На думку експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, тариф на газ для більшості населення (а зараз понад 90% споживачів купують ресурс у Нафтогазу) незабаром підвищать із 7,96 до 12-14 грн/кубометр. Тож, вартість газу може зрости щонайменше у півтора раза.

"Звичайно, підвищуватимуться тарифи. Тут питання, швидше, у тому, після перемоги чи під час війни... За моїми відчуттями, як мінімум, до кінця літа ніхто не переглядатиме тарифи", — зауважив він.

При цьому раніше депутати заявляли, що не мають наміру затягувати з підвищенням тарифів. Хотіли одразу зайнятися цим питанням до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

Також ми писали, що "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.