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Повышение тарифов на воду: в каких регионах установили новые цены

30 марта 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на воду – в каких регионах установили новые цены
Речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотведения
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне моратория на рост стоимости жилищно-коммунальных услуг уже многие города и населенные пункты повысили тарифы. Речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотведения.

Об очередном повышении стало известно из официального сообщения одного из городских советов Киевской области.

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Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного пресс-службой Украинского городского совета.

Источник: https://kyiv.comments.ua/ru/news/society/developments/16899-na-kiivschini-vstanovili-novi-tarifi-na-vodu-skilki-dovedetsya-platiti.html
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Как отмечается, тарифы на холодную воду и водоотвод повысили власти города Украинка Обуховского района Киевской области. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета. Он согласовал установление тарифов Украинскому ВКП, согласно заявлению предприятия.

Тарифы для населения, бюджетных учреждений и организаций с 1 апреля 2023 года составят:

  • централизованное водоснабжение — 28,90 грн (с НДС);
  • централизованный водоотвод — 33,78 грн (с НДС).

Какие планы регулятора

Как отмечали ранее в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы вскоре вырастут по всей стране.

По словам специалистов, планируется два этапа пересмотра тарифов. В апреле в среднем тариф может повыситься на 12,3%, а в июле стоимость вырастет еще больше — на 14,1%.

С 1 апреля 2023 года тарифы на водоснабжение и водоотвод могут измениться следующим образом:

  • Днепродоканал: 33,56 грн за куб. м. воды (водоснабжение — 19,48; водоотвод — 14,08);
  • Водоканал Ужгород: 47,1 грн за куб. м. (28,8/18,3);
  • Полтававодоканал: 38,41 грн/куб. м. (20,19/18,22);
  • Житомирводоканал: 48,34 грн. за куб. м. (23,14/25,2);
  • Инфоксводоканал (Одесса): 39,57 грн/куб. м. (20,16/19,41);
  • Ровнооблводоканал: 39,31 грн за куб. м. (20,67/18,64).
  • Черниговводоканал: 38,5 грн за куб. м. (19,14/19,36);
  • Черкассы водоканал: 31,1 грн за куб. м. (15,75/15,37);
  • Иванофранковскводоэкотехпром: 29,5 грн за куб. м. (13,77/15,82);
  • Хмельницкийводоканал: 29,27 грн за куб. м. (15,07/14,02);
  • Киевводоканал: 35,5 грн. за куб. м. (18,81/16,7);
  • Луцкводоканал: 31,71 грн за куб. м. (12,87/17,22);
  • Запорожский водоканал: 28,37 грн. за куб. м. (19,87/11,84);
  • Винницаоблводоканал: 31,4 грн за куб. м. (19,64/11,76);
  • Черновцыводоканал: 28,27 грн за куб. м. (19,09/9,18);
  • Львовводоканал: 27,2 грн. за куб. м. (18,2/9,03);
  • Тернопольводоканал – 42,03 грн за куб. м. (19,86/22,17);
  • Горводоканал СМ (Сумы) — 33,6 грн за куб. м. (16,90/16,70);
  • Днепр-Кировоград — 61,72 грн за куб. м. (35.076/26.652).

Расходы одного домохозяйства (две-три лица) на водоснабжение и водоотвод могут повыситься на 60 гривен в месяц.

"Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. Минимизированы расходы в структуре тарифов", — говорится в заявлении НКРЭКУ.

Причины подорожания

В коммунальных предприятиях называют следующие причины повышения цен: рост заработных плат работников, удорожание реагентов, увеличение затрат на энергоресурсы и электроэнергию.

Тариф зависит от многих факторов. В первую очередь от количества потребителей. Чем больше населенный пункт и чем больше абонентов пользуются услугами конкретного водоканала, тем меньше может быть цена.

Напомним, в конце прошлого года Нацкомиссия подняла тарифы на воду и сразу упразднила. Однако речь шла о тарифах для крупных водоканалов и коммунальных хозяйств, тогда как власти в небольших городах могут устанавливать свои расценки.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, другие тарифы на коммунальные услуги в стране могут вырасти летом. Особенно ощутимым это будет для обычных потребителей, тогда как наиболее уязвимых обещают защитить путем предоставления государственной помощи в виде субсидий и льгот.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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