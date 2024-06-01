Зростання цін на комуналку — на скільки зростуть платіжки у червні

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.

Про це сказав голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю УНІАН.

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За словами фахівця, в середньому платіжка зросте на 400-500 гривень.

"Піднімаючи тарифи на електроенергію, паралельно, фактично, підвищується вартість обслуговування багатоквартирного будинку. Тому що в цю вартість закладені витрати на освітлення місць загального користування, користування ліфтів, насосної групи. В комплексі виходить, що платіжка зросте влітку, в середньому, десь на 400-500 грн", — сказав Попенко.

Він додав, що загалом, Міненерго планує отримати додаткові надходження у розмірі приблизно 45 мільярдів гривень.

За словами експерта, піднімаючи тарифи на електроенергію, держава повинна знайти приблизно 37-38 мільярдів гривень на субсидії. Він також сказав, що коштів на субсидії в бюджеті немає, що означає, що держава буде всіляко уникати виплат субсидій людям.

"Люди будуть останні 400-500 грн сплачувати за електроенергію всім цим монополістам, обленерго, олігархам і всім іншим. Тому що збирати кошти з населення буде не "Енергоатом", в першу чергу. Гроші будуть осідати в обленерго, а потім, можливо, дійдуть до "Енергоатома". Вони туди дійдуть, але точно не всі", — додав Попенко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на електрику для українців

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