Рост цен на коммуналку — на сколько вырастут платежки в июне

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Это увеличит расходы по обслуживанию многоквартирных домов, что приведет к значительному росту коммунальных платежей для населения.

Об этом сказал глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью УНІАН.

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По словам специалиста, в среднем платежка вырастет на 400-500 гривен.

"Поднимая тарифы на электроэнергию, параллельно фактически повышается стоимость обслуживания многоквартирного дома. Потому что в эту стоимость заложены расходы на освещение мест общего пользования, пользования лифтами, насосной группой. В комплексе получается, что платежка вырастет летом, в среднем, где-то на 400 -500 грн", — сказал Попенко.

Он добавил, что в целом Минэнерго планирует получить дополнительные поступления в размере примерно 45 миллиардов гривен.

По словам эксперта, поднимая тарифы на электроэнергию, государство должно найти около 37-38 миллиардов гривен на субсидии. Он также сказал, что средств на субсидии в бюджете нет, что означает, что государство будет всячески избегать выплаты субсидий людям.

"Люди будут последние 400-500 грн платить за электроэнергию всем этим монополистам, облэнерго, олигархам и всем прочим. Потому что собирать средства с населения будет не "Энергоатом", в первую очередь. Деньги будут оседать в облэнерго, а потом, возможно, дойдут до "Энергоатома". Они туда дойдут, но точно не все", — добавил Попенко.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на электричество для украинцев

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