У Міненерго повідомили, як зміняться тарифи на електроенергію і чи чекати підвищення цін

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві енергетики України вивчають можливість підвищення тарифу на електроенергію для українців. Якими будуть ціни на світло, поки що невідомо, проте повідомляється, що здорожчання буде несуттєвим.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону ''Єдині новини''.

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Вона пояснила, що отримані у такий спосіб кошти відомство має намір спрямувати на відновлення та ремонт зруйнованих ворожими обстрілами енергооб'єктів.

"Трішечки, напевно, доведеться відкоригувати. Щоб у нас була можливість хоч якось покривати відновлення та ремонти, які необхідні", — сказала Гринчук.

Заступниця очільника Міненерго зауважила, що ринкова ціна на електроенергію "у рази вища, ніж та, за якою зараз платять споживачі", проте питання щодо підвищення тарифу до ринкового рівня зараз не стоїть.

Водночас голова парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус підтвердив, що тариф на електроенергію не будуть робити ринковим для побутових споживачів.

"Це досить ринковий рівень. За ним зараз платять промислові споживачі", — пояснив він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що Міністерство енергетики таки дійсно розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію. Однак, на думку експерта, такий крок навряд чи дозволить відновити пошкоджені об'єкти енергосистеми.

Ми також писали, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати верхні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Регулятор надав обґрунтування відповідної ініціативи.