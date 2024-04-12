Тарифи на електрику зростуть — НКРЕКП виступає за лібералізацію ринку

Працівники сфери енергетики. Фото: Getty Images

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує скасувати верхні граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Регулятор надав обґрунтування відповідної ініціативи.

Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

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Лібералізація ринку електроенергії

Як зазначається в обґрунтуванні такої ініціативи, Департамент енергоринку має намір винести на розгляд Комісії проєкт рішення про скасування з травня поточного року граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Пояснюють це бажанням мінімізувати регуляторний вплив на ринок електроенергії, забезпечення функціонування на конкурентних ринкових засадах та для лібералізації ринку.

В НКРЕКП зауважують, що відповідно до даних оперативного моніторингу ринку електроенергії фактична вартість на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку в переважній більшості розрахункових періодів з початку цього року не досягали рівня граничних цін.

"З метою мінімізації регуляторного впливу на ринок електричної енергії, а також забезпечення його функціонування на конкурентних ринкових засадах та для лібералізації ринку електричної енергії, Департамент енергоринку виносить на розгляд Комісії проєкт рішення про скасування з 01 травня 2024 року граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку", — зазначають в обґрунтуванні.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розгляне відповідне питання 16 квітня.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зауважив, що останні майже пів року в Україні падали тарифи на електроенергію, що викликало подив. Весь цей час верхнього прайс-кепу ціни майже не сягали. Тепер стало зрозуміло, що готувались до "лібералізації цін".

"Нас чекає зростання тарифів на ринку електроенергії... Питання є у порядку денному на 16 квітня. Останні 5 місяців в Україні падали тарифи на електроенергію, і, це певний час всіх дивувало. Але ось стало зрозуміло, для чого все це. Нас готували до лібералізації цін на електроенергію", — повідомив він.

При цьому чинні граничні ціни на балансуючому ринку залишаться без змін, додав Олег Попенко.

Джерело: НКРЕКП



Зокрема, зараз верхні граничні ціни для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку затверджені на такому рівні:

з 23:00 до 07:00 — 3 тис. грн/МВт·год;

з 07:00 до 08:00 — 5,6 тис. грн/МВт·год;

з 08:00 до 11:00 — 6,9 тис. грн/МВт·год;

з 11:00 до 17:00 — 5,6 тис. грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 7,5 тис. грн/МВт·год.

Мінімальні — 10 грн/МВт·год.

Водночас, на балансуючому ринку максимальна гранична вартість, становить 8,25 тис. грн/МВт·год з 7:00 до 23:00 та 4 тис. грн/МВт·год в інший час, мінімальна — 0,01 грн за МВт-год.

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