В Минэнерго сообщили, как изменятся тарифы на электроэнергию и ожидать ли повышения цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве энергетики изучают возможность повышения тарифа на электроэнергию для украинцев. Какими будут цены на свет пока неизвестно, однако сообщается, что подорожание будет несущественным.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона ''Єдині новини''.

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Она пояснила, что полученные таким образом средства ведомство намерено направить на восстановление и ремонт разрушенных вражескими обстрелами энергообъектов.

"Немножечко, наверное, придется откорректировать. Чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать восстановления и ремонты, которые необходимы", — сказала Гринчук.

Замглавы Минэнерго отметила, что рыночная цена на электроэнергию "в разы выше, чем та, по которой сейчас платят потребители", однако вопрос о повышении тарифа до рыночного уровня сейчас не стоит.

В то же время глава парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус подтвердил, что тариф на электроэнергию не будут делать рыночным для бытовых потребителей.

"Это достаточно рыночный уровень. За ним сейчас платят промышленные потребители", — пояснил он.

Что еще нужно знать

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что Министерство энергетики действительно рассматривает вопрос о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, по мнению эксперта, такой шаг вряд ли позволит восстановить поврежденные энергосистемы.

Мы также писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить верхние предельные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Регулятор дал обоснование соответствующей инициативы.