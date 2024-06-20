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Пільги на електрику — хто з українців може платити менше

20 червня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Комунальні рахунки 2024 — хто з громадян може платити менше
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні частина громадян має право на знижку в оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію. Також пільги надають на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива.

Про це повідомляє "24 Канал".

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Хто має право на знижку в оплаті послуг ЖКГ

Як зазначає видання, передусім йдеться про людей пенсійного віку, які працювали у минулому за певними професіями та проживають у сільській місцевості.

У списку осіб, які мають право на пільгу:

  • працівники сільського господарства;
  • ветерани праці;
  • працівники народної освіти;
  • медичні працівники;
  • співробітники культури і мистецтва;
  • працівники комунального господарства.

Слід зауважили, що на знижку у 100% мають право тільки самі пенсіонери, а не на їхні родичі.

Також до Пенсійного фонду можуть звернутися громадяни за субсидією. Це потрібно робити в період безопалювального сезону. Йдеться про таких категорій осіб:

  • орендар житла, який сам оплачує комунальні послуги;
  • внутрішньо переміщена особа, яка проживає у житлі;
  • особа, яка проживає у домогосподарстві, де фактична кількість осіб менша, аніж зареєстрованих.

Хто ще може платити менше за світло

У зв'язку з посиленням російських ракетних ударів по енергоінфраструктурі виникла необхідність у додатковому фінансуванні, тому влада ухвалила нові тарифи на електрику, які запрацювали з 1 червня поточного року.

Тепер діє тариф на електрику на такому рівні 4,32 гривні за кіловат. Проте частині споживачів надано знижку. А саме — платити менше можна за "нічним тарифом". Йдеться про ті домогосподарства, у яких є двозонний лічильник. З таким приладом вартість удвічі нижча — тобто 2,16 грн за кВт/год.

Варто зазначити, що електрика за час війни подорожчала найбільше:

  • у 2023-му — на 70%;
  • у 2024-му — на близько 60%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть — загрожують серйозні наслідки.

Також ми писали, що Україні частині пільговиків та отримувачів житлових субсидій потрібно звернутися до Пенсійного фонду для продовження отримання виплат. Це необхідно зробити до 1 липня 2024 року.

тарифи
ЖКГ
електроенергія
пенсіонери
пільги

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