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Льготы на электричество — кто из украинцев может платить меньше

20 июня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммунальные счета 2024 — кто из граждан может платить меньше
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности, на электроэнергию. Также льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.

Об этом сообщает "24 Канал".

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Кто имеет право на скидку в оплате услуг ЖКХ

Как отмечает издание, речь идет прежде всего о людях пенсионного возраста, которые работали в прошлом по определенным профессиям и проживают в сельской местности.

В списке лиц, имеющих право на льготу:

  • работники сельского хозяйства;
  • ветераны труда;
  • работники сферы образования;
  • медицинские работники;
  • сотрудники культуры и искусства;
  • работники коммунального хозяйства.

Следует отметить, что на скидку в 100% имеют право только сами пенсионеры, а не на их родственники.

Также в Пенсионный фонд могут обратиться граждане за субсидией. Это нужно делать в период безотопительного сезона. Речь идет о таких категориях лиц:

  • арендатор жилья, который сам оплачивает коммунальные услуги;
  • внутренне перемещенное лицо, проживающее в жилье;
  • лицо, проживающее в домохозяйстве, где фактическое количество лиц меньше, чем зарегистрированных.

Кто еще может платить меньше за свет

В связи с усилением российских ракетных ударов по энергоинфраструктуре возникла необходимость в дополнительном финансировании, поэтому власти приняли новые тарифы на электричество, которые заработали с 1 июня текущего года.

Теперь действует тариф на электричество на таком уровне 4,32 гривны за киловатт. Однако части потребителей предоставлена скидка. А именно — платить меньше можно по "ночному тарифу". Речь идет о тех домохозяйствах, у которых есть двухзонный счетчик. С таким прибором стоимость вдвое ниже — 2,16 грн за кВт/ч.

Стоит отметить, что электричество за время войны подорожало больше всего:

  • в 2023-м — на 70%;
  • в 2024-м — на около 60%.

Что еще стоит знать

Напомним, сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.

Также мы писали, что Украине части льготников и получателей жилищных субсидий следует обратиться в Пенсионный фонд для продолжения получения выплат. Это нужно сделать до 1 июля 2024 года.

тарифы
ЖКХ
электроэнергия
пенсионеры
льготы

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