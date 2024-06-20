Коммунальные счета 2024 — кто из граждан может платить меньше

Льготы на электричество — кто из украинцев может платить меньше
В Украине часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности, на электроэнергию. Также льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.
Об этом сообщает "24 Канал".
Кто имеет право на скидку в оплате услуг ЖКХ
Как отмечает издание, речь идет прежде всего о людях пенсионного возраста, которые работали в прошлом по определенным профессиям и проживают в сельской местности.
В списке лиц, имеющих право на льготу:
- работники сельского хозяйства;
- ветераны труда;
- работники сферы образования;
- медицинские работники;
- сотрудники культуры и искусства;
- работники коммунального хозяйства.
Следует отметить, что на скидку в 100% имеют право только сами пенсионеры, а не на их родственники.
Также в Пенсионный фонд могут обратиться граждане за субсидией. Это нужно делать в период безотопительного сезона. Речь идет о таких категориях лиц:
- арендатор жилья, который сам оплачивает коммунальные услуги;
- внутренне перемещенное лицо, проживающее в жилье;
- лицо, проживающее в домохозяйстве, где фактическое количество лиц меньше, чем зарегистрированных.
Кто еще может платить меньше за свет
В связи с усилением российских ракетных ударов по энергоинфраструктуре возникла необходимость в дополнительном финансировании, поэтому власти приняли новые тарифы на электричество, которые заработали с 1 июня текущего года.
Теперь действует тариф на электричество на таком уровне 4,32 гривны за киловатт. Однако части потребителей предоставлена скидка. А именно — платить меньше можно по "ночному тарифу". Речь идет о тех домохозяйствах, у которых есть двухзонный счетчик. С таким прибором стоимость вдвое ниже — 2,16 грн за кВт/ч.
Стоит отметить, что электричество за время войны подорожало больше всего:
- в 2023-м — на 70%;
- в 2024-м — на около 60%.
Что еще стоит знать
Напомним, сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены — грозят серьезные последствия.
Также мы писали, что Украине части льготников и получателей жилищных субсидий следует обратиться в Пенсионный фонд для продолжения получения выплат. Это нужно сделать до 1 июля 2024 года.
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