Після війни Україна не має скотитись в авторитаризм, — вчені

Україна має шанс перетворитися на сучасну зразкову демократичну країну

Після війни Україна матиме шанс позбутися залишків радянських законів і перетворитися на сучасну зразкову демократичну країну. Вона матиме шанс модернізувати не лише інфраструктуру, економіку, системи освіти та охорони здоров’я, але й модернізувати свою політичну та судову системи та стати повноправним членом Європейського Союзу.

Про це йдеться в рекомендаціях щодо пріоритетів повоєнної відбудови та реформ державного управління в Україні, підготовлених в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR).

Повоєнна відбудова та реформи державного управління

Україна потребує підтримки ЄС та інших міжнародних організацій у розбудові сильних інституцій, перезавантаженні судової системи та завершенні реформи державної служби. Просування людей на вищі посади за заслугами та безкомпромісне виконання законів забезпечать демократичний розвиток України та не дадуть їй скотитися до авторитаризму.

"Зважаючи на це, ми також не рекомендуємо жодних реформ, які б посилили повноваження президента та послабили повноваження парламенту. Ми підтримуємо подальшу децентралізацію повноважень з ухвалення рішень на користь громад", — зазначають автори рекомендацій — Тимофій Милованов (Київська школа економіки, Піттсбурзький університет) та Жерар Ролан (Каліфорнійський університет, Берклі; Центр досліджень економічної політики (CEPR); Національне бюро економічних досліджень (NBER)).

Агенція з реконструкції

Враховуючи вартість і складність повоєнної відбудови, яка має поєднуватися з європейською інтеграцією, варто створити агенцію з реконструкції під проводом ЄС, яка одночасно очолить відновлення та підготує Україну до вступу в ЄС (агенція припинить свою діяльність у день вступу до ЄС). Ця агенція також може стати кузнею кваліфікованих і некорумпованих кадрів для державної служби України.

Дуже важливо, щоб український уряд був відповідальним за відбудову, тобто визначав пріоритети та пропонував проекти для реалізації Агенцією. Агенція матиме право вето на проєкти, а суди виноситимуть остаточне рішення, якщо вето буде оскаржено. Не менш важливо залучати українських експертів до розробки проектів і використовувати принцип співфінансування, щоб українські державний і приватний сектори були зацікавлені в реалізації цих проектів.

Щоб забезпечити швидку реалізацію проектів відбудови та водночас ефективне використання коштів, вчені рекомендують: (1) аудити пост-фактум, а не попередні оцінки проектів (особливо враховуючи, що складні проекти можуть змінюватися під час реалізації); (2) рамкові угоди та (3) відкриті контракти. Безумовно, Україна повинна покладатися на наявну систему закупівель, що забезпечує прозорість (ProZorro), і далі оцифровувати не лише закупівлі, а й нагляд за виконанням контрактів.

Cудова реформа

Cудова реформа є ключовою для результативності зусиль з відбудови. Це необхідна умова не лише для надходження інвестицій, а й для покарання колаборантів, вирішення питань під час відбудови та (разом із законами про конкуренцію) для того, щоб олігархи не відновили свою владу після війни та щоб не з’являлися нові олігархи. Для підтримки деолігархізації та забезпечення демократії знадобляться ще дві реформи: політична, яка зменшить вхідні бар’єри для політичних партій, а, отже, сприятиме притоку "свіжої крові" в політику, і реформа ЗМІ, яка мінімізує залежність журналістів від олігархів і забезпечить відповідальне створення ними суспільного блага, яким є інформація.

Раніше Новини.LIVE писали про українські реформи під час війни — які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році.

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Про те, якими мають бути пріоритетні кроки з відбудови України після війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE