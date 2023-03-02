Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Після війни Україна не має скотитись в авторитаризм, — вчені arrow

Після війни Україна не має скотитись в авторитаризм, — вчені

2 березня 2023 10:22
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Україна має шанс перетворитися на сучасну зразкову демократичну країну
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Після війни Україна матиме шанс позбутися залишків радянських законів і перетворитися на сучасну зразкову демократичну країну. Вона матиме шанс модернізувати не лише інфраструктуру, економіку, системи освіти та охорони здоров’я, але й модернізувати свою політичну та судову системи та стати повноправним членом Європейського Союзу.

Про це йдеться в рекомендаціях щодо пріоритетів повоєнної відбудови та реформ державного управління в Україні, підготовлених в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR).

Читайте також:

Повоєнна відбудова та реформи державного управління

Україна потребує підтримки ЄС та інших міжнародних організацій у розбудові сильних інституцій, перезавантаженні судової системи та завершенні реформи державної служби. Просування людей на вищі посади за заслугами та безкомпромісне виконання законів забезпечать демократичний розвиток України та не дадуть їй скотитися до авторитаризму.

"Зважаючи на це, ми також не рекомендуємо жодних реформ, які б посилили повноваження президента та послабили повноваження парламенту. Ми підтримуємо подальшу децентралізацію повноважень з ухвалення рішень на користь громад", — зазначають автори рекомендацій — Тимофій Милованов (Київська школа економіки, Піттсбурзький університет) та Жерар Ролан (Каліфорнійський університет, Берклі; Центр досліджень економічної політики (CEPR); Національне бюро економічних досліджень (NBER)).

Агенція з реконструкції

Враховуючи вартість і складність повоєнної відбудови, яка має поєднуватися з європейською інтеграцією, варто створити агенцію з реконструкції під проводом ЄС, яка одночасно очолить відновлення та підготує Україну до вступу в ЄС (агенція припинить свою діяльність у день вступу до ЄС). Ця агенція також може стати кузнею кваліфікованих і некорумпованих кадрів для державної служби України.

Дуже важливо, щоб український уряд був відповідальним за відбудову, тобто визначав пріоритети та пропонував проекти для реалізації Агенцією. Агенція матиме право вето на проєкти, а суди виноситимуть остаточне рішення, якщо вето буде оскаржено. Не менш важливо залучати українських експертів до розробки проектів і використовувати принцип співфінансування, щоб українські державний і приватний сектори були зацікавлені в реалізації цих проектів. 

Щоб забезпечити швидку реалізацію проектів відбудови та водночас ефективне використання коштів, вчені рекомендують: (1) аудити пост-фактум, а не попередні оцінки проектів (особливо враховуючи, що складні проекти можуть змінюватися під час реалізації); (2) рамкові угоди та (3) відкриті контракти. Безумовно, Україна повинна покладатися на наявну систему закупівель, що забезпечує прозорість (ProZorro), і далі оцифровувати не лише закупівлі, а й нагляд за виконанням контрактів.

Cудова реформа

Cудова реформа є ключовою для результативності зусиль з відбудови. Це необхідна умова не лише для надходження інвестицій, а й для покарання колаборантів, вирішення питань під час відбудови та (разом із законами про конкуренцію) для того, щоб олігархи не відновили свою владу після війни та щоб не з’являлися нові олігархи. Для підтримки деолігархізації та забезпечення демократії знадобляться ще дві реформи: політична, яка зменшить вхідні бар’єри для політичних партій, а, отже, сприятиме притоку "свіжої крові" в політику, і реформа ЗМІ, яка мінімізує залежність журналістів від олігархів і забезпечить відповідальне створення ними суспільного блага, яким є інформація.

Раніше Новини.LIVE писали про українські реформи під час війни — які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році.
---
Про те, якими мають бути пріоритетні кроки з відбудови України після війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

11:12 "Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових

11:08 Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: в чому причина

11:04 ​​​​​​​В росії вигадали чергову байку про "атаки ЗСУ": пишуть, що ДРГ на Брянщині обстріляла автівку і автобус

Новина з фото

10:52 На березі японського острова Токуносіма знайшли ще одну металеву кулю невідомого походження

10:42 ​​​​​​​Британська розвідка назвала фактор, який завадить активним наступальним діям під Бахмутом до кінця березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:37 "Краще в діда не питати": Цибульська заспівала про скандал з Бобулом та попросилась на інтерв'ю

10:35 Віктор Осімхен та Харрі Кейн влітку можуть перейти в "Манчестер Юнайтед"

10:29 Окупанти щодня втрачають на Луганському фронті свою новітню техніку та особовий склад, — Гайдай

10:25 СБУ затримала у Рівному іноземця, який шпигував за підрозділами ЗСУ

10:25 Місячний календар стрижок на березень 2023: коли не варто йти до перукаря — волосся буде знищене

Новина з відео

11:12 "Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових

Новина з відео

10:37 "Краще в діда не питати": Цибульська заспівала про скандал з Бобулом та попросилась на інтерв'ю

Новина з відео

10:13 Бавовна в росії: у Тульській області та Брянську пролунали вибухи

Новина з відео

09:39 ​​​​​​​ФСБ спіймала "українського шпигуна" аж на Далекому Сході: деталі

Новина з відео

09:21 У москві встановили ще одну систему ППО поряд з метро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:25 ​​​​​​​Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви

Новина з відео

07:10 "Арсенал" Зінченка перемагає "Евертон" Миколенка: чим відзначились українці

Новина з відео

21:52 "Зиму пройдено, але робота триває": Зеленський провів енергетичну нараду

Новина з відео

21:45 Шляхом "Сватів" та "Слуги народу": які українські фільми доводять росіян до сказу

Новина з відео

21:35 У Криму пролунав потужний вибух: оприлюднено відео

Ексклюзив

07:45 Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45 "Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20 Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Ексклюзив

18:00 З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50 "Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:31 Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34 Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49 Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

Актуальне по темі

None 2 Березень 11:11

"Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових

None 2 Березень 11:12

Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: в чому причина

None 2 Березень 11:04

​​​​​​​В росії вигадали чергову байку про "атаки ЗСУ": пишуть, що ДРГ на Брянщині обстріляла автівку і автобус

None 2 Березень 11:12

На березі японського острова Токуносіма знайшли ще одну металеву кулю невідомого походження

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB