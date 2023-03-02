Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow После войны Украина не должна скатиться в авторитаризм, — ученые arrow

После войны Украина не должна скатиться в авторитаризм, — ученые

2 марта 2023 10:22
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
У Украины есть шанс превратиться в современную образцовую демократическую страну
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

После войны у Украины будет шанс избавиться от остатков советских законов и превратиться в современную образцовую демократическую страну. Она сможет модернизировать не только инфраструктуру, экономику, системы образования и здравоохранения, но и свою политическую и судебную системы, и стать полноправным членом Европейского Союза.

Об этом говорится в рекомендациях относительно приоритетов послевоенного восстановления и реформ государственного управления в Украине, подготовленных в рамках проекта "Украинская инициатива" европейского Центра исследований экономической политики (CEPR).

Читайте также:

Послевоенное восстановление и реформы государственного управления

Украина нуждается в поддержке ЕС и других международных организаций в развитии сильных институтов, перезагрузке судебной системы и завершении реформы государственной службы. Продвижение людей на высшие должности по заслугам и бескомпромиссное исполнение законов обеспечат демократическое развитие Украины и не дадут ей скатиться к авторитаризму.

"Учитывая это, мы не рекомендуем никаких реформ, которые усилили бы полномочия президента и ослабили полномочия парламента. Мы поддерживаем дальнейшую децентрализацию полномочий по принятию решений в пользу громад", — отмечают авторы рекомендаций — Тимофей Милованов (Киевская школа экономики, Питтсбургский университет) и Жерар Ролан (Калифорнийский университет, Беркли; Центр исследований экономической политики (CEPR); Национальное бюро экономических исследований (NBER)).

Агентство по реконструкции

Учитывая стоимость и сложность послевоенного восстановления, которое должно сочетаться с европейской интеграцией, следует создать агентство по реконструкции под руководством ЕС, которое одновременно возглавит восстановление и подготовит Украину ко вступлению в ЕС (агентство прекратит свою деятельность в день вступления в ЕС). Это агентство также может стать кузницей квалифицированных и некоррумпированных кадров для государственной службы Украины.

Очень важно, чтобы украинское правительство было ответственным за восстановление, то есть определяло приоритеты и предлагало проекты для реализации Агентством. Агентство будет иметь право вето на проекты, а суды будут выносить окончательное решение, если вето будет обжаловано. Не менее важно привлекать украинских экспертов к разработке проектов и использовать принцип софинансирования, чтобы украинский государственный и частный секторы были заинтересованы в реализации этих проектов.

Чтобы обеспечить быструю реализацию проектов восстановления и одновременно эффективное использование средств, ученые рекомендуют: (1) аудиты постфактум, а не предварительные оценки проектов (особенно учитывая, что сложные проекты могут изменяться при реализации); (2) рамочные соглашения и (3) открытые договоры. Безусловно, Украина должна полагаться на существующую систему закупок, обеспечивающую прозрачность (ProZorro), и дальше оцифровывать не только закупки, но и надзор за исполнением контрактов.

Судебная реформа

Судебная реформа является ключевой для результативности усилий по восстановлению. Это необходимое условие не только для поступления инвестиций, но и для наказания коллаборантов, решения вопросов во время восстановления и (наряду с законами о конкуренции), чтобы олигархи не восстановили свою власть после войны и чтобы не появлялись новые олигархи.

Для поддержки деолигархизации и обеспечения демократии понадобятся еще две реформы: политическая, которая уменьшит входные барьеры для политических партий, а, следовательно, будет способствовать притоку "свежей крови" в политику, и реформа СМИ, которая минимизирует зависимость журналистов от олигархов и обеспечит ответственное создание ими общественного блага, каковой является информация.

Ранее Новини.LIVE писали об украинских реформах во время войны — какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году.
---
О том, какими должны быть приоритетные шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:35 В Польше мошенники обманули украинцев и похитили деньги: детали

11:24 Не заиграл при Луческу: "Заря" подписала перспективного защитника "Динамо"

11:23 ​​​Ночной ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: возросло количество погибших

11:14 Блинкен заявил, что не планирует встречаться с представителями рф и Китая на саммите G20

11:12 Новая кредитная программа МВФ: Минфин назвал дату начала работы миссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

11:08 Часть густонаселенного района Одессы осталась без тепла: в чем причина

11:04 В россии придумали очередную басню об "атаки ВСУ": пишут, что ДРГ на Брянщине обстреляла автомобиль и автобус

Новина з фото

10:52 На берегу японского острова Токуносима нашли еще один металлический шар неизвестного происхождения

10:42 ​​​Британская разведка назвала фактор, который помешает активным наступательным действиям под Бахмутом до конца марта

Новина з відео

11:12 "Как звучат Карпаты": Филатов создал уникальный сингл Верховины в тревел-шоу Синельниковых

Новина з відео

10:37 "Лучше у деда не спрашивать": Цыбульская спела о скандале с Бобулом и попросилась на интервью

Новина з відео

10:13 Хлопок в россии: в Тульской области и Брянске раздались взрывы

Новина з відео

09:39 ​​​ФСБ поймала "украинского шпиона" аж на Дальнем Востоке: детали

Новина з відео

09:21 В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

07:25 ​​​Россияне ночью обстреляли Запорожье: разрушена многоэтажка, есть жертвы

Новина з відео

07:10 "Арсенал" Зинченко побеждает "Эвертон" Миколенко: чем отличились украинцы

Новина з відео

21:52 "Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание

Новина з відео

21:45 Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства

Новина з відео

21:35 В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

Эксклюзив

07:45 Валютный рынок лихорадит: что будет с гривней

Новина з фото

06:45 "Агенту 007" Дэниелу Крейгу — 55: скрытие личной жизни и игнор соцсетей

Эксклюзив

06:20 Metro и Auchan: судьба магазинов, спонсирующих войну в Украине

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

Актуальное по теме

None 2 Март 11:35

В Польше мошенники обманули украинцев и похитили деньги: детали

None 2 Март 11:36

Не заиграл при Луческу: "Заря" подписала перспективного защитника "Динамо"

None 2 Март 11:14

Блинкен заявил, что не планирует встречаться с представителями рф и Китая на саммите G20

None 2 Март 11:25

Новая кредитная программа МВФ: Минфин назвал дату начала работы миссии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB