После войны Украина не должна скатиться в авторитаризм, — ученые

У Украины есть шанс превратиться в современную образцовую демократическую страну

После войны у Украины будет шанс избавиться от остатков советских законов и превратиться в современную образцовую демократическую страну. Она сможет модернизировать не только инфраструктуру, экономику, системы образования и здравоохранения, но и свою политическую и судебную системы, и стать полноправным членом Европейского Союза.

Об этом говорится в рекомендациях относительно приоритетов послевоенного восстановления и реформ государственного управления в Украине, подготовленных в рамках проекта "Украинская инициатива" европейского Центра исследований экономической политики (CEPR).

Послевоенное восстановление и реформы государственного управления

Украина нуждается в поддержке ЕС и других международных организаций в развитии сильных институтов, перезагрузке судебной системы и завершении реформы государственной службы. Продвижение людей на высшие должности по заслугам и бескомпромиссное исполнение законов обеспечат демократическое развитие Украины и не дадут ей скатиться к авторитаризму.

"Учитывая это, мы не рекомендуем никаких реформ, которые усилили бы полномочия президента и ослабили полномочия парламента. Мы поддерживаем дальнейшую децентрализацию полномочий по принятию решений в пользу громад", — отмечают авторы рекомендаций — Тимофей Милованов (Киевская школа экономики, Питтсбургский университет) и Жерар Ролан (Калифорнийский университет, Беркли; Центр исследований экономической политики (CEPR); Национальное бюро экономических исследований (NBER)).

Агентство по реконструкции

Учитывая стоимость и сложность послевоенного восстановления, которое должно сочетаться с европейской интеграцией, следует создать агентство по реконструкции под руководством ЕС, которое одновременно возглавит восстановление и подготовит Украину ко вступлению в ЕС (агентство прекратит свою деятельность в день вступления в ЕС). Это агентство также может стать кузницей квалифицированных и некоррумпированных кадров для государственной службы Украины.

Очень важно, чтобы украинское правительство было ответственным за восстановление, то есть определяло приоритеты и предлагало проекты для реализации Агентством. Агентство будет иметь право вето на проекты, а суды будут выносить окончательное решение, если вето будет обжаловано. Не менее важно привлекать украинских экспертов к разработке проектов и использовать принцип софинансирования, чтобы украинский государственный и частный секторы были заинтересованы в реализации этих проектов.

Чтобы обеспечить быструю реализацию проектов восстановления и одновременно эффективное использование средств, ученые рекомендуют: (1) аудиты постфактум, а не предварительные оценки проектов (особенно учитывая, что сложные проекты могут изменяться при реализации); (2) рамочные соглашения и (3) открытые договоры. Безусловно, Украина должна полагаться на существующую систему закупок, обеспечивающую прозрачность (ProZorro), и дальше оцифровывать не только закупки, но и надзор за исполнением контрактов.

Судебная реформа

Судебная реформа является ключевой для результативности усилий по восстановлению. Это необходимое условие не только для поступления инвестиций, но и для наказания коллаборантов, решения вопросов во время восстановления и (наряду с законами о конкуренции), чтобы олигархи не восстановили свою власть после войны и чтобы не появлялись новые олигархи.

Для поддержки деолигархизации и обеспечения демократии понадобятся еще две реформы: политическая, которая уменьшит входные барьеры для политических партий, а, следовательно, будет способствовать притоку "свежей крови" в политику, и реформа СМИ, которая минимизирует зависимость журналистов от олигархов и обеспечит ответственное создание ими общественного блага, каковой является информация.

Ранее Новини.LIVE писали об украинских реформах во время войны — какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году.

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О том, какими должны быть приоритетные шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.