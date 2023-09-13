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Після виходу РФ із "зернової угоди", окупанти знищили 280 тисяч тонн зерна, — FT

13 вересня 2023 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Після виходу РФ із "зернової угоди", окупанти знищили 280 тисяч тонн зерна, — FT
Наслідки атаки російського безпілотника в Одеській області. Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після виходу Росії із "зернової угоди", окупанти почали атакувати українські порти. З 17 липня ворог знищив 280 тисяч зерна, що було в південних регіонах.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані уряду Великої Британії.

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Знищення зерна

Видання зазначає, що Україна виробляє половину світового експорту олії та 10% пшениці. За останній рік через Дунай вдалося експортувати майже 35 мільйонів тонн зерна. Разом із залізничними перевезеннями через Європу це забезпечило життєво важливу економічну підтримку країни. 

Наразі альтернативні маршрути експорту зерна стали нагальним питанням.

"Українським фермерам стає безглуздо садити врожай, оскільки вони просто втрачають гроші. За його прогнозами, високі витрати підірвуть виробництво зерна в Україні та призведуть до скорочення у 2024 році експорту вдвічі проти торішнього рівня", — сказав генеральний директор компанії Kernel Євген Осипов.

За словами президента Асоціації міжнародних експедиторів Віктора Берестенка, експорт тонни зерна до Єгипту через Дунай коштує приблизно 116 доларів проти приблизно 69 доларів до вторгнення РФ.

Українські аграрії та відправники вантажів наголошують, що потужності Дунаю можна розширювати.

"Перевага Дунаю в тому, що тут є безліч місць для завантаження, а інфраструктура розподілена. Це також означає, що Україна не танцює під дудку Росії", — сказав генеральний директор компанії "Нібулон" Андрій Вадатурський.

Нагадаємо, 15 вересня закінчується термін дії заборони на імпорт українських зернових та олійних культур до Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини. Через це глава офісу єврокомісара з торгівлі Міхаель Хагер подав заявку на продовження цих обмежень.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща заблокує експорт українського зерна.

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