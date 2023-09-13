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Єврокомісар запропонував вдруге продовжити заборону на імпорт українського зерна

13 вересня 2023 17:12
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Валерія Пержун
редактор
Єврокомісар запропонував вдруге продовжити заборону на імпорт українського зерна
Зерно в руці. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

15 вересня закінчується термін дії заборони на імпорт українських зернових та олійних культур до Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини. Через це глава офісу єврокомісара з торгівлі Міхаель Хагер подав заявку на продовження цих обмежень.

Про це інформує RMF FM.

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Заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини Єврокомісія ввела на початку травня цього року.  Спочатку обмеження діяли до 5 червня, а потім їх продовжили до 15 вересня. 

У серпні ширилась інформація про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Президенту України Володимиру Зеленському, що заборону не продовжуватимуть. Нині ж голові Єврокомісії планують представити пропозицію щодо продовження обмежень "на основі даних і статистики". 

"Додаток базується на аналізі ринкової ситуації з урахуванням низьких цін, неможливості зберігання зерна в сусідніх з Україною країнах та зростання українського експорту до інших країн ЄС, оминаючи Польщу, Румунію, Болгарію, Словаччину та Угорщину", — повідомляє RMF FM. 

Невідомо, чи триватиме продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року чи, можливо, трохи менше. 

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що сподівається "Єврокомісія продовжить заборону на імпорт зерна з України до Польщі після 15 вересня".

За його словами, після нещодавніх переговорів з міністрами ЄС "не було жодних істотних аргументів проти продовження заборони".

Нагадаємо, Угорщина планує розширити заборону на імпорт українського зерна.

Водночас в Польщі анонсували зустріч Дуди із Зеленським на тлі зернової кризи.

Також уряд Болгарії змінив позицію щодо імпорту агропродукції з України.

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