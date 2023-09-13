Єврокомісар запропонував вдруге продовжити заборону на імпорт українського зерна
15 вересня закінчується термін дії заборони на імпорт українських зернових та олійних культур до Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини. Через це глава офісу єврокомісара з торгівлі Міхаель Хагер подав заявку на продовження цих обмежень.
Про це інформує RMF FM.
Що відомо про заборону на імпорт української продукції
Заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини Єврокомісія ввела на початку травня цього року. Спочатку обмеження діяли до 5 червня, а потім їх продовжили до 15 вересня.
У серпні ширилась інформація про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Президенту України Володимиру Зеленському, що заборону не продовжуватимуть. Нині ж голові Єврокомісії планують представити пропозицію щодо продовження обмежень "на основі даних і статистики".
"Додаток базується на аналізі ринкової ситуації з урахуванням низьких цін, неможливості зберігання зерна в сусідніх з Україною країнах та зростання українського експорту до інших країн ЄС, оминаючи Польщу, Румунію, Болгарію, Словаччину та Угорщину", — повідомляє RMF FM.
Невідомо, чи триватиме продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року чи, можливо, трохи менше.
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що сподівається "Єврокомісія продовжить заборону на імпорт зерна з України до Польщі після 15 вересня".
За його словами, після нещодавніх переговорів з міністрами ЄС "не було жодних істотних аргументів проти продовження заборони".
Нагадаємо, Угорщина планує розширити заборону на імпорт українського зерна.
Водночас в Польщі анонсували зустріч Дуди із Зеленським на тлі зернової кризи.
Також уряд Болгарії змінив позицію щодо імпорту агропродукції з України.