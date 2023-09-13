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После выхода РФ из "зернового соглашения", оккупанты уничтожили 280 тысяч тонн зерна, — FT

13 сентября 2023 17:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После выхода РФ из "зернового соглашения", оккупанты уничтожили 280 тысяч тонн зерна, — FT
Последствия атаки российского беспилотника в Одесской области Фото: Press Service of Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После выхода России из "зернового соглашения", оккупанты начали атаковать украинские порты. С 17 июля враг уничтожил 280 тысяч зерна в южных регионах.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные правительства Великобритании.

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Уничтожение зерна

Издание отмечает, что Украина производит половину мирового экспорта растительного масла и 10% пшеницы. За последний год через Дунай удалось экспортировать около 35 миллионов тонн зерна. Вместе с железнодорожными перевозками по Европе это обеспечило жизненно важную экономическую поддержку страны.

Сейчас альтернативные маршруты экспорта зерна стали насущным вопросом.

"Украинским фермерам становится бессмысленно сажать урожай, поскольку они просто теряют деньги. По его прогнозам, высокие затраты подорвут производство зерна в Украине и приведут к сокращению в 2024 году экспорта вдвое против прошлогоднего уровня", — сказал генеральный директор компании Kernel Евгений Осипов.

По словам президента Ассоциации международных экспедиторов Виктора Берестенко, экспорт тонны зерна в Египет через Дунай стоит примерно 116 долларов против 69 долларов до вторжения РФ.

Украинские аграрии и отправители грузов подчеркивают, что мощности Дуная можно расширять.

"Преимущество Дуная в том, что здесь есть множество мест для загрузки, а инфраструктура распределена. Это также означает, что Украина не танцует под дудку России", — сказал генеральный директор компании "Нибулон" Андрей Вадатурский.

Напомним, 15 сентября истекает срок действия запрета на импорт украинских зерновых и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. Поэтому глава офиса еврокомиссара по торговле Михаэль Хагер подал заявку на продление этих ограничений.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.

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