Південна Корея ускладнила поставки російських нафтопродуктів

Нафтовий танкер SCF Surgur. Фото: tradewindsnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через проведення розслідування владою Південної Кореї партії нафтопродуктів із Росії почали надовго затримуватись у морі з березня цього року. На 5 травня близько двох мільйонів барелів нафти "застрягли" у морі, а деякі судна усе ще знаходяться в районі Оману.

Про це пише Bloomberg.

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Як зазначається, станом на 5 травня понад два мільйони барелів нафти були затримані на танкерах РФ, причому деякі з суден залишалися в районі Оману. На початку року такі обсяги оцінювалися в 790 тисяч барелів на тиждень.

Виробники нафтохімічної продукції в Південній Кореї, які традиційно є великими споживачами сировини з Росії, наразі почали уникати прямого імпорту вантажів з невідомим походженням. За словами трейдерів, компаніям стало складніше працювати після того, як у країні стали активніше відстежувати можливе перемаркування вантажів.

Само собою імпортування російської нафти не заборонено, але покупці повинні дотримуватись стелі цін, щоб уникнути потрапляння під санкції групи G7. Сеул підтримує ці заходи та зацікавлений у зростанні імпорту з країн, таких як ОАЕ, Малайзія, Сінгапур та Туніс, особливо після початку вторгнення в Україні.

Нагадаємо, ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ. У рамках нового, 14-го пакету санкцій, Євросоюз розглядає можливість заборонити політичним партіям отримувати фінансування з Росії. Таким чином, ЄС прагне запобігти втручанню РФ у вибори до Європарламенту, які відбудуться влітку.

Також ми писали, що європейська комісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії. Також санкції можуть охопити й танкери, що перевозять російську нафту за цінами, які перевищують встановлені країнами G7 ліміти.