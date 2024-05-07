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Южная Корея усложнила поставки российской нефти — в чем причина

7 мая 2024 14:06
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Южная Корея усложнила поставки российских нефтепродуктов
Нефтяной танкер SCF Surgur. Фото: tradewindsnews.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Из-за проведения расследования властями Южной Кореи партии нефтепродуктов из России начали надолго задерживаться в море с марта этого года. На 5 мая около двух миллионов баррелей нефти "застряли" в море, некоторые суда из них все еще находятся в районе Омана.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечается, по состоянию на 5 мая более двух миллионов баррелей нефти были задержаны на танкерах РФ, причем некоторые из судов оставались в районе Омана. В начале года такие объемы оценивались в 790 тысяч баррелей в неделю.

Производители нефтехимической продукции в Южной Корее, которые традиционно являются крупными потребителями сырья из России, стали избегать прямого импорта грузов с неизвестным происхождением. По словам трейдеров, компаниям стало сложнее работать после того, как в стране стали активнее отслеживать возможную перемаркировку грузов.

Само по себе импортирование российской нефти не запрещено, но покупатели должны соблюдать потолки цен во избежание попадания под санкции группы G7. Сеул поддерживает эти меры и заинтересован в росте импорта из стран, таких как ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Тунис, особенно после начала вторжения в Украину.

Напомним, ЕС готовит новый пакет санкций против РФ. В рамках нового, 14 пакета санкций, Евросоюз рассматривает возможность запретить политическим партиям получать финансирование из России. Таким образом, ЕС стремится предотвратить вмешательство РФ в состоявшиеся летом выборы в Европарламент.

Также мы писали, что европейская комиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию. Также санкции могут охватить и танкеры, перевозящие российскую нефть по ценам, превышающим установленные странами G7 лимиты.

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