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Платіжки будуть менші — відомо, хто може не платити за воду

2 січня 2024 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні квитанції — хто може не платити за воду
Водопровідна вода. Фото: vodokanal.kiev.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Багато українців через війну змушені були залишити свої квартири та переїхати у безпечні місця. Однак комунальні квитанції можуть приходити надалі, попри те, що споживання води не відбувається.

Про те, як не платити за воду у такому випадку, розповіли в одному з водоканалів.

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Як не платити за воду, якщо у квартирі ніхто не мешкає

Як зазначають фахівці, замкнута на ключ квартира, де ніхто не проживає, не є підставою, що перестануть приходити платіжки за комунальні послуги, зокрема, за воду. Так відбувається, тому, що водоканал може не знати обставин кожного клієнта, через це продовжує надсилати платіжки з рахунками за середнім споживанням.

Як уникнути нарахування коштів

Уникнути накопичення незаслуженої заборгованості можна, якщо у квартирі є лічильник. У такому разі, якщо  власник проживає в іншому місці, потрібно щомісяця передавати дані приладу обліку. Це дасть змогу водоканалу зрозуміти, що за адресою ніхто не проживає, воду ніхто не споживає.

Якщо лічильника на воду немає

У разі, якщо у квартирі чи будинку нема приладу обліку води, а власник не проживає за адресою, то також можна припинити нарахування. Є ще один спосіб — встановити заглушку. Таку послугу можна замовити у водоканалі. Зокрема, у Львові коштує заглушка 723,6 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

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