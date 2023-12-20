Субсидії на понаднормову площу житла — хто має право отримати

Пенсіонери за підрахунками. Фото: Leszek Glasner

Громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

Хто має право на субсидію на понаднормову площу, пояснили у Пенсійному фонді України.

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Категорії громадян, які мають право на субсидію

Субсидія непрацездатним особам, які не працюють і проживають самі, може бути призначена на площу, що перевищує установлену соціальну норму житла, якщо це вказано у заяві.

До цієї категорії входять непрацездатні особи, які проживають самі, і мають право на житлову субсидію на понаднормативну площу житла, якщо вони не досягли повноліття або отримують пенсію за віком, за вислугою років, через втрату годувальника або по інвалідності. Також до цієї категорії входять громадяни, які отримують державну соціальну допомогу через інвалідність, або тимчасову державну соціальну допомогу.

Інформація про належність членів домогосподарства до вищезазначених категорій осіб зазначається в декларації про доходи і витрати осіб, які подали заяву про призначення житлової субсидії.

Як призначаються субсидії за наднормативну площу

Наднормативна площа житла розраховується як 30% від соціальної норми житла для домогосподарства. Наприклад, на одну особу - 63,53 м2, на двох - 81,27 м2, на трьох - 99 м2.

Субсидії призначаються в межах соціальних норм житла, встановлених постановою уряду від 06.08.2014 № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Призначення субсидії на понаднормативну площу житла може бути переглянуте при зміні складу осіб, працевлаштуванні або зміні джерел доходів. Одержувач має зобов'язання повідомити про такі зміни протягом 30 календарних днів. Для сімей, які отримували субсидію на понаднормативну площу житла в неопалювальний період, це право зберігається автоматично при розрахунку субсидії на опалювальний період, і додаткова заявка не потрібна.

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).