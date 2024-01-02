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Платежки будут меньше — известно, кто может не платить за воду

2 января 2024 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные квитанции — кто может не платить за воду
Водопроводная вода. Фото: vodokanal.kiev.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Многие украинцы из-за войны вынуждены были покинуть свои квартиры и переехать в безопасные места. Однако коммунальные квитанции могут приходить дальше, несмотря на то, что потребление воды не происходит.

О том, как не платить за воду в таком случае, рассказали в одном из водоканалов.

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Как не платить за воду, если в квартире никто не живет

Как отмечают специалисты, замкнутая на ключ квартира, где никто не проживает, не является основанием, что перестанут приходить платежки за коммунальные услуги, в частности, за воду. Так происходит, потому что водоканал может не знать обстоятельств каждого клиента, поэтому продолжает посылать платежки со счетами по среднему потреблению.

Как избежать начисления средств

Избежать накопления незаслуженной задолженности можно, если в квартире есть счетчик. В случае, если владелец проживает в другом месте, нужно ежемесячно передавать данные прибора учета. Это позволит водоканалу понять, что по адресу никто не проживает, воду никто не потребляет.

Если счетчика на воду нет

Если в квартире или доме нет прибора учета воды, а владелец не проживает по адресу, то также можно прекратить начисление. Есть еще один способ — установить заглушку. Такую услугу можно заказать в водоканале. В частности, во Львове стоит заглушка 723,6 гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

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