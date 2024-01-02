ФОП мають вчасно сплатити податки та подати звіти — календар на 2024 рік

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні фізособи-підприємці 1-3 груп мають вчасно сплатити податки та подати звіти. Податківці нагадали основні ставки податків та назвали дедлайни їх сплати у 2024 році.

Про це розповіли представники Податкової служби.

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Сплата Єдиного податку

Як зазначають податківці, термін сплати єдиного податку для І та ІІ груп ФОП — до 20 числа поточного місяця авансом (як приклад, за січень у січні). Якщо останній термін припадає на святковий чи вихідний день, то сплатити необхідно напередодні. Тобто в останній будній день перед ними.

При цьому звіт за єдиним податком необхідно подавати упродовж 60 днів після завершення року. Таким чином, у 2024-му звіт за 2023-й треба подати до 29 лютого, а за поточний рік — не пізніше 1 березня 2025-го.

Сплачувати єдиний податок для І та ІІ групи ФОП у 2024-му потрібно у наступні терміни:

у січні — 19.01.2024 року;

у лютому — 20.02.2024 року;

у березні — 20.03.2024 року;

у квітні — 19.04.2024 року;

у травні — 20.05.2024 року;

у червні — 20.06.2024 року;

у липні — 19.07.2024 року;

у серпні — 20.08.2024 року;

у вересні — 20.09.2024 року;

у жовтні — 18.10.2024 року;

у листопаді — 20.11.2024 року;

у грудні — 20.12.2024 року.

Водночас, ІІІ групі ФОП подавати звіт за четвертий квартал 2023-го необхідно до 9 лютого, а сплачувати — до 20 лютого 2024-го.

Останні терміни для подачі звітів і сплати єдиного податку для ІІІ групи ФОП у 2024-му такі:

I квартал — подача звіту: 10 травня, оплата: 20 травня;

II квартал — подача звіту: 9 серпня, оплата: 19 серпня;

III квартал — подача звіту: 11 листопада, оплата: 21 листопада;

IV квартал — подача звіту: 10 лютого, оплата: 20 лютого.

Сплата Єдиного соціального внеску

За словами фіскалів, І та ІІ група фізосіб-підприємців мають сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) щомісяця авансом не пізніше 20 числа. ФОПи ІІІ групи мають сплачувати ЄСВ щоквартально — до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом.

У 2024-му останні квартальні терміни для сплати ЄСВ:

19 квітня — перший квартал;

19 липня — другий квартал;

19 жовтня — третій квартал;

19 січня 2025 року — четвертий квартал.

Також ФОПи ІІІ групи за 2023-й повинні подати звіти до 9 лютого, разом зі звітом щодо Єдиного податку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня поточного року підвищуються деякі податки для водіїв. Йдеться про розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу державну реєстрацію авто.

Також ми писали про те, що для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.