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В Україні підвищили податок на авто — як змінились суми

2 січня 2024 11:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки на авто — у січні 2024 році змінились суми за реєстрацію
Водій за кермом. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з січня поточного року підвищуються деякі податки для водіїв. Йдеться про розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу державну реєстрацію авто.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду.

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Як змінились суми за реєстрацію авто

Підвищення податку на легкові авто сталося на основі збільшення розміру прожиткового мінімуму, від якого залежить його величина.

У січні прожитковий мінімум встановлений на рівні 3,028 тис. гривень.

Розмір податку встановили на рівні:

  • 3% — для авто, вартість якого перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • 4% — для автомобілів, ціна яких більша за 165, але не вище 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • 5% — у разі, якщо об'єкт оподаткування більший за 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За правилами, незалежно від того, автомобіль новий чи вживаний, за першої реєстрації в країні має сплачуватися збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Розрахунок залежать від вартості легковика без урахування ПДВ:

  • не більше чи дорівнює 499,62 тис. грн — 3%;
  • понад 499,62 тис. грн, але не більше чи дорівнює 878,12 тис. грн — 4%;
  • понад 878,12 тис. грн — 5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українських громадян не планують запроваджувати податок у 18%. Такої новації не закладено у Національну стратегію уряду.

Також ми писали про те, що у 2024 році власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.

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