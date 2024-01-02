ФЛП должны своевременно уплатить налоги и подать отчеты — календарь на 2024 год

Налоги для бизнеса — за что и когда нужно платить в 2024 году
В Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.
Об этом рассказали представители Налоговой службы.
Уплата Единого налога
Как отмечают налоговики, срок уплаты единого налога для I и II групп ФЛП — до 20 числа текущего месяца авансом (как пример, за январь в январе). Если последний срок выпадает на праздничный или выходной день, то оплатить необходимо накануне. То есть в последний будний день перед ними.
При этом отчет по единому налогу необходимо подавать в течение 60 дней после завершения года. Таким образом, в 2024-м отчет за 2023-й нужно подать до 29 февраля, а за текущий год — не позднее 1 марта 2025-го.
Уплачивать единый налог для I и II группы ФЛП в 2024-м нужно в следующие сроки:
- в январе — 19.01.2024 года;
- в феврале — 20.02.2024 года;
- в марте — 20.03.2024 года;
- в апреле — 19.04.2024 года;
- в мае — 20.05.2024 года;
- в июне — 20.06.2024 года;
- в июле — 19.07.2024 года;
- в августе — 20.08.2024 года;
- в сентябре — 20.09.2024 года;
- в октябре — 18.10.2024 года;
- в ноябре — 20.11.2024 года;
- в декабре — 20.12.2024 года.
В то же время, III группе ФЛП представлять отчет за четвертый квартал 2023-го необходимо до 9 февраля, а платить — до 20 февраля 2024-го.
Последние сроки для подачи отчетов и уплаты единого налога для ІІІ группы ФЛП в 2024-м таковы:
- I квартал — подача отчета: 10 мая, оплата: 20 мая;
- II квартал — подача отчета: 9 августа, оплата: 19 августа;
- III квартал — подача отчета: 11 ноября, оплата: 21 ноября;
- IV квартал — подача отчета: 10 февраля, оплата: 20 февраля.
Уплата Единого социального взноса
По словам фискалов, I и II группа физлиц-предпринимателей должны платить Единый социальный взнос (ЕСВ) ежемесячно авансом не позднее 20 числа. ФЛП III группы должны платить ЕСВ ежеквартально — до 20 числа следующего месяца за отчетным кварталом.
В 2024-м последние квартальные сроки для уплаты ЕСВ:
- 19 апреля — первый квартал;
- 19 июля — второй квартал;
- 19 октября — третий квартал;
- 19 января 2025 года — четвертый квартал.
Также ФЛП III группы за 2023-й должны подать отчеты до 9 февраля, вместе с отчетом по Единому налогу.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с января этого года повышаются некоторые налоги для водителей. Речь идет о размере ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую государственную регистрацию авто.
Также мы писали, что для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.
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