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Налоги для бизнеса — за что и когда нужно платить в 2024 году

2 января 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ФЛП должны своевременно уплатить налоги и подать отчеты — календарь на 2024 год
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине физлица-предприниматели 1-3 групп должны своевременно уплатить налоги и предоставить отчеты. Налоговики напомнили основные ставки налогов и назвали дедлайны их уплаты в 2024 году.

Об этом рассказали представители Налоговой службы.

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Уплата Единого налога

Как отмечают налоговики, срок уплаты единого налога для I и II групп ФЛП — до 20 числа текущего месяца авансом (как пример, за январь в январе). Если последний срок выпадает на праздничный или выходной день, то оплатить необходимо накануне. То есть в последний будний день перед ними.

При этом отчет по единому налогу необходимо подавать в течение 60 дней после завершения года. Таким образом, в 2024-м отчет за 2023-й нужно подать до 29 февраля, а за текущий год — не позднее 1 марта 2025-го.

Уплачивать единый налог для I и II группы ФЛП в 2024-м нужно в следующие сроки:

  • в январе — 19.01.2024 года;
  • в феврале — 20.02.2024 года;
  • в марте — 20.03.2024 года;
  • в апреле — 19.04.2024 года;
  • в мае — 20.05.2024 года;
  • в июне — 20.06.2024 года;
  • в июле — 19.07.2024 года;
  • в августе — 20.08.2024 года;
  • в сентябре — 20.09.2024 года;
  • в октябре — 18.10.2024 года;
  • в ноябре — 20.11.2024 года;
  • в декабре — 20.12.2024 года.

В то же время, III группе ФЛП представлять отчет за четвертый квартал 2023-го необходимо до 9 февраля, а платить — до 20 февраля 2024-го.

Последние сроки для подачи отчетов и уплаты единого налога для ІІІ группы ФЛП в 2024-м таковы:

  • I квартал — подача отчета: 10 мая, оплата: 20 мая;
  • II квартал — подача отчета: 9 августа, оплата: 19 августа;
  • III квартал — подача отчета: 11 ноября, оплата: 21 ноября;
  • IV квартал — подача отчета: 10 февраля, оплата: 20 февраля.

Уплата Единого социального взноса

По словам фискалов, I и II группа физлиц-предпринимателей должны платить Единый социальный взнос (ЕСВ) ежемесячно авансом не позднее 20 числа. ФЛП III группы должны платить ЕСВ ежеквартально — до 20 числа следующего месяца за отчетным кварталом.

В 2024-м последние квартальные сроки для уплаты ЕСВ:

  • 19 апреля — первый квартал;
  • 19 июля — второй квартал;
  • 19 октября — третий квартал;
  • 19 января 2025 года — четвертый квартал.

Также ФЛП III группы за 2023-й должны подать отчеты до 9 февраля, вместе с отчетом по Единому налогу.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января этого года повышаются некоторые налоги для водителей. Речь идет о размере ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую государственную регистрацию авто.

Также мы писали, что для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.

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