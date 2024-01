Штрафи в Україні — податківці попередили про покарання у 142 тис. грн

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

У Державній податковій службі (ДПС) розповіли про штрафні санкції, які застосовують у 2024 році за порушення механізму взяття на облік чи внесення змін щодо фінансових агентів, що тепер є підзвітними фінустановами для цілей багатосторонньої угоди CRS в контролюючих органах. Розмір покарання становить 20 розмірів мінімальної заробітної плати.

Штраф за порушення порядку взяття на облік фінагентів

За словами фахівців, фінансові агенти, які є підзвітними фінустановами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та відповідно до Загального стандарту звітності CRS, мусять подавати заяви про взяття на облік у контролюючому органі упродовж 60 календарних днів після встановлення фінагентом статусу підзвітної фінустанови.

Регулює порядок узяття на облік та зняття з обліку фінагентів, що є підзвітними фінустановами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін даними про рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки відомостей про фінансові рахунки, наказ № 468.

"Взяття на облік підзвітних фінустанов здійснюється шляхом подання заяви про взяття на облік чи зняття з обліку Підзвітної фінустанови або внесення змін до відомостей про Підзвітну фінустанову, форма якої наведена в додатку 1 до Порядку № 468, в електронній формі через електронний кабінет платника податків або іншими засобами електронного зв'язку", — йдеться у повідомленні.

У ДПС зауважили, що неподання фінагентом заяви про взяття на облік згідно з пунктом 117.6 Податкового кодексу передбачає накладення штрафу у 20 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Оскільки з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросла з 6,7 тис. грн до 7,1 тис. грн, то розмір штрафу підвищився до 142 тис. грн.

При цьому сплата відповідного штрафу не звільняє фінагента від обов'язку реєстрації та виконання інших вимог статті 39 прим. 3 Податкового кодексу.

Багатостороння угода CRS

Держподаткова служба 19 серпня 2022 року приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін даними про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) (до Багатосторонньої угоди CRS).

Варто зауважити, що Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) є міжнародним стандартом щодо автоматичного обміну даними про фінансові рахунки для податкових цілей. Стандарт підтриманий Радою Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

