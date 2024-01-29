Штрафы в Украине — налоговики предупредили о наказании в 142 тыс. грн

Налоговики предупреждают о штрафе в 142 тыс. грн — кто заплатит
В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали о штрафных санкциях, применяемых в 2024 году за нарушение механизма взятия на учет или внесения изменений относительно финансовых агентов, которые теперь являются подотчетными финучреждениями для целей многостороннего соглашения CRS в контролирующих органах. Размер наказания составляет 20 размеров минимальной заработной платы.
Об этом информирует ligazakon.net.
Штраф за нарушение порядка взятия на учет финагентов
По словам специалистов, финансовые агенты, являющиеся подотчетными финучреждениями для целей Многостороннего соглашения CRS и в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS, должны подавать заявления о взятии на учет в контролирующем органе в течение 60 календарных дней после установления финагентом статуса подотчетного финучреждения.
Регулирует порядок взятия на учет и снятия с учета финагентов, являющихся подотчетными финучреждениями для целей многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене данными о счетах и общем стандарте отчетности и надлежащей проверке сведений о финансовых счетах, приказ № 468.
"Взятие на учет подотчетных финучреждений осуществляется путем подачи заявления о взятии на учет или снятия с учета Подотчетного финучреждения или внесении изменений в сведения о Подотчетном финучреждении, форма которого приведена в приложении 1 к Порядку № 468, в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика или другими средствами электронной связи", — говорится в сообщении.
В ГНС отметили, что неподача финагентом заявления о взятии на учет согласно пункту 117.6 Налогового кодекса предусматривает наложение штрафа в 20 размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного (налогового) года.
Поскольку с 1 января 2024 года минимальная зарплата выросла с 6,7 тыс. грн. до 7,1 тыс. грн, то размер штрафа повысился до 142 тыс. грн.
При этом уплата соответствующего штрафа не освобождает финагента от обязанности регистрации и выполнения других требований статьи 39 прим. 3 Налогового кодекса.
Многостороннее соглашение CRS
Госналоговая служба 19 августа 2022 года присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене данными о финансовых счетах (Многостороннему соглашению CRS).
Стоит заметить, что Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) является международным стандартом автоматического обмена данными о финансовых счетах для налоговых целей. Стандарт поддержан Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Что еще стоит знать
Напомним, с января 2024 года граждане должны подавать декларации и платить налоги за некоторые доходы, полученные в прошлом году. В частности, они должны заплатить за доход, полученный от аренды или за дополнительный доход предпринимательской деятельности.
Также сообщалось, что в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.
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