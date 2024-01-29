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Налоговики предупреждают о штрафе в 142 тыс. грн — кто заплатит

29 января 2024 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — налоговики предупредили о наказании в 142 тыс. грн
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали о штрафных санкциях, применяемых в 2024 году за нарушение механизма взятия на учет или внесения изменений относительно финансовых агентов, которые теперь являются подотчетными финучреждениями для целей многостороннего соглашения CRS в контролирующих органах. Размер наказания составляет 20 размеров минимальной заработной платы.

Об этом информирует ligazakon.net.

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По словам специалистов, финансовые агенты, являющиеся подотчетными финучреждениями для целей Многостороннего соглашения CRS и в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS, должны подавать заявления о взятии на учет в контролирующем органе в течение 60 календарных дней после установления финагентом статуса подотчетного финучреждения.

Регулирует порядок взятия на учет и снятия с учета финагентов, являющихся подотчетными финучреждениями для целей многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене данными о счетах и общем стандарте отчетности и надлежащей проверке сведений о финансовых счетах, приказ № 468.

"Взятие на учет подотчетных финучреждений осуществляется путем подачи заявления о взятии на учет или снятия с учета Подотчетного финучреждения или внесении изменений в сведения о Подотчетном финучреждении, форма которого приведена в приложении 1 к Порядку № 468, в электронной форме через электронный кабинет налогоплательщика или другими средствами электронной связи", — говорится в сообщении.

В ГНС отметили, что неподача финагентом заявления о взятии на учет согласно пункту 117.6 Налогового кодекса предусматривает наложение штрафа в 20 размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного (налогового) года.

Поскольку с 1 января 2024 года минимальная зарплата выросла с 6,7 тыс. грн. до 7,1 тыс. грн, то размер штрафа повысился до 142 тыс. грн.

При этом уплата соответствующего штрафа не освобождает финагента от обязанности регистрации и выполнения других требований статьи 39 прим. 3 Налогового кодекса.

Многостороннее соглашение CRS

Госналоговая служба 19 августа 2022 года присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене данными о финансовых счетах (Многостороннему соглашению CRS).

Стоит заметить, что Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) является международным стандартом автоматического обмена данными о финансовых счетах для налоговых целей. Стандарт поддержан Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Что еще стоит знать

Напомним, с января 2024 года граждане должны подавать декларации и платить налоги за некоторые доходы, полученные в прошлом году. В частности, они должны заплатить за доход, полученный от аренды или за дополнительный доход предпринимательской деятельности.

Также сообщалось, что в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

налоги
Налоговая служба
штрафы
наказание

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